इज्जत लूटकर मासूम के शरीर को काटा; किसी पर भी झपटने को तैयार थे कामदुनी के दरिंदे
CID के एक अधिकारी ने कहा, 'लड़की का बलात्कार और मर्डर एक सोची समझी क्रूर साजिश थी। आरोपी शराब पीकर धुत थे और वे किसी भी ऐसी महिला पर झपटने का इंतजार कर रहे थे जो वहां से अकेली गुजरती। उनकी यह हरकत पूरी तरह जानबूझकर की गई थी।'
'कामदुनी में मेरी सहेली के साथ बलात्कार हुआ था। हम आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं माओवादी हूं। तब से मेरी फैमिली के ऊपर मेरे ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। मैं जेल भी काटी, मेरा घर पर बम मारा, मेरा खून का धमकी दिया। हमने बहुत सहा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला हमें।'
सोशल मीडिया पर छाया यह वीडियो नया कुछ हफ्तों पुराना ही है, लेकिन इसमें नजर आ रही महिला की चीखें और आंसू 13 साल पहले हुए कामदुनी कांड की बर्बरता की कहानी बता रहे हैं। देश राजधानी दिल्ली में निर्भया गैंगरेप की डरावनी वारदात से उबर ही रहा था कि कोलकाता से महज 22 किमी दूर दरिंदों ने एक बार फिर इंसानियत का गला घोंट दिया। दरिंदों का शिकार एक कॉलेज छात्रा थी। 7 जून 2013 को न सिर्फ उस मासूम की इज्जत लूटी, बल्कि शरीर को भी इस कदर काटा कि देखने वाले की रूह कांप गई। अब चर्चाएं हैं कि इस केस की फाइल्स फिर खुल सकती हैं।
किसी भी अकेली महिला के गुजरने का कर रहे थे इंतजार
जून 2013 की टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, CID के एक अधिकारी ने कहा, 'लड़की का बलात्कार और मर्डर एक सोची समझी क्रूर साजिश थी। आरोपी शराब पीकर धुत थे और वे किसी भी ऐसी महिला पर झपटने का इंतजार कर रहे थे जो वहां से अकेली गुजरती। उनकी यह हरकत पूरी तरह जानबूझकर की गई थी।'
अखबार से बातचीत में एक अधिकारी ने तब आरोपी के हवाले से बताया था, 'आठ बदमाशों का यह गैंग शुक्रवार सुबह 11 बजे से ही प्रोजेक्ट साइट के एक कमरे में देसी शराब पी रहा था, जहां मुख्य आरोपी अंसार केयरटेकर के रूप में काम करता था। दोपहर 2 बजे तक उन्होंने शराब पी ली थी।' उन्होंने बताया था, 'वे खिड़की से लगातार सड़क पर नजर रख रहे थे और किसी ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे थे जो राजरहाट टाकी रोड को स्थानीय बीडीओ ऑफिस से जोड़ने वाली सड़क पर अकेली जा रही हो।'
शिकार खोज रहे थे दरिंदे
रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'कुछ मिनटों के बाद उन्हें तीन महिलाएं आती हुईं नजर आईं। उन्हें लगा कि उनके पास जाना जोखिम भरा होगा।' उन्होंने कहा, 'बूंदाबांदी हो रही थी और सड़क पर मुश्किल से ही कोई था। उन्होंने 10 मिनट और इंतजार किया और युवती को अकेले आते देखा। इसके बाद यह गैंग प्रोजेक्ट साइट की 8 फीट ऊंची दीवार में लगे लोहे के गेट के पीछे छिपकर पोजीशन लेकर बैठ गया।'
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने अखबार को बताया था कि युवती को घसीटकर अंदर ले गए। उन्होंने कहा था, 'वह चीख न सके, इसके लिए उन लोगों ने युवती के मुंह को हाथों से दबा दिया था।' उन्होंने कहा कि आरोपियों ने लड़की की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह उन्हें पहचान जाती।
ये हुए थे गिरफ्तार
तब पुलिस ने शेख इमानुल, अमीनुर मोल्ला, अंसार अली, नूर अली शेख, शेख आमीन मोल्ला, सैफुल मोल्ला, गोपाल नस्कर और भोला दास को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने 3 लोगों को मौत की सजा और 3 को आजीवन कारावास दिया था। 6 अक्तूबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की मौत की सजा को कम कर दिया था। तब अदालत ने 2 को आजीवन कारावास और 4 को बरी कर दिया था।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें