What is Jagdeep Dhankhar doing after his sudden resignation his wife keeps visiting Rajasthan again and again अचानक इस्तीफे के बाद क्या कर रहे जगदीप धनखड़, पत्नी बार-बार क्यों जा रहीं राजस्थान?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat is Jagdeep Dhankhar doing after his sudden resignation his wife keeps visiting Rajasthan again and again

अचानक इस्तीफे के बाद क्या कर रहे जगदीप धनखड़, पत्नी बार-बार क्यों जा रहीं राजस्थान?

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि धनखड़ ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है। शाह ने इस मामले को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:58 PM
share Share
Follow Us on
अचानक इस्तीफे के बाद क्या कर रहे जगदीप धनखड़, पत्नी बार-बार क्यों जा रहीं राजस्थान?

Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के एक महीने से ज्यादा समय बाद भी वह चुप हैं और मीडिया से दूरी बनाए हैं। वे ना तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं और ना ही मीडिया से बात कर रहे हैं। 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ अपने सरकारी आवास तक ही सीमित हैं। उन्होंने न तो अपने कार्यालय का दौरा किया है और न ही उपराष्ट्रपति के लिए तय आधिकारिक वाहनों का इस्तेमाल किया है। उनके फोन और मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, जिससे उनके ठिकाने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए धनखड़ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी एक बड़ी कहानी है। वह क्यों छिपे हुए हैं, इसकी भी एक कहानी है। जो व्यक्ति राज्यसभा में इतने मुखर थे, वह अचानक पूरी तरह से खामोश हो गए हैं।"

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि धनखड़ ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है। शाह ने इस मामले को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी।

पत्नी बार-बार जा रही हैं राजस्थान
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, धनखड़ ने दिल्ली स्थित अपने आवास से बाहर कदम नहीं रखा है, लेकिन उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले एक महीने में कम से कम तीन बार राजस्थान का दौरा कर चुकी हैं। इन दौरों में उन्होंने दो बार जयपुर की यात्रा की। जयपुर में धनखड़ परिवार एक पैतृक जमीन पर दो व्यावसायिक इमारतें बनवा रहा है। इन यात्राओं के लिए उन्होंने एक नई प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया, न कि सरकारी गाड़ी का।

जयपुर में बन रहा है मकान
जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर स्थित इस जमीन पर एक इमारत का निर्माण अंतिम चरण में है और दूसरी पर काम दो साल पहले शुरू हुआ था। इस निर्माणाधीन स्थल पर लगे एक बोर्ड पर पहले 'कामना फार्महाउस' लिखा था, जो धनखड़ की बेटी के नाम पर था। मजदूरों और आस-पास के दुकानदारों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुदेश नियमित रूप से निर्माण कार्य का जायजा लेने आती हैं।

टेबल टेनिस खेलते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति
धनखड़ के स्टाफ के सदस्यों के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति अब दिल्ली के शांत वातावरण में आराम कर रहे हैं। उनका दिन योग से शुरू होता है। कई शामों को उन्हें आवास से सटे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हुए भी देखा जाता है। उनकी बेटी कामना वाजपेयी भी अक्सर गुरुग्राम से उनसे मिलने आती हैं।

फिल्मों का भी ले रहे आनंद
एक सहायक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि धनखड़ इन दिनों अपनी पसंदीदा राजनीतिक और कानूनी थ्रिलर फिल्में देख रहे हैं। इनमें 'द लिंकन लॉयर' और 'हाउस ऑफ कार्ड्स' जैसी फिल्में शामिल हैं, जो वकीलों और सत्ता की महत्वाकांक्षा पर आधारित हैं। उनके स्टाफ ने यह भी बताया कि वे सिर्फ सरकार द्वारा नया बंगला आवंटित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वहां शिफ्ट हो सकें।

Jagdeep Dhankhar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।