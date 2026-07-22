क्या है INS मालवन? जिसने बढ़ाई पाक-चीन की टेंशन; समंदर का ‘साइलेंट महाबली’ कैसे साबित होगा गेम-चेंजर

हिंद महासागर में पाक-चीन के लिए काल बनने वाला INS मालवन कारवार नौसेना बेस पर कमीशन किया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना युद्धपोत है और यह इस साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सातवां युद्धपोत है।

समंदर की लहरों के नीचे छिपे नापाक दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने दुश्मनों के काल को उतार दिया है। 'सबमरीन हंटर' के नाम से मशहूर INS मालवन (INS Malvan) अब आधिकारिक तौर पर भारतीय बेड़े का हिस्सा बन चुका है। बुधवार (22 जुलाई) को कारवार नौसेना बेस पर आयोजित एक भव्य जलावतरण समारोह में जब इस युद्धपोत ने समंदर में अपनी हुंकार भरी, तो इसकी चेतावनी और ललकार की सीधा संदेश उन दुश्मनों को गया जो हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी का सपना देख रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा 80 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित इस युद्धपोत को कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से सक्रिय सेवा में शामिल किया गया। कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (चीफ ऑफ द एयर स्टाफ) ने की। उनके साथ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन (फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न नेवल कमांड), वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, पूर्व सैनिक और रक्षा उद्योग के अधिकारी भी मौजूद थे।

क्या है INS मालवन? INS मालवन कारवार नौसेना बेस पर कमीशन किया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना का युद्धपोत है और यह इस साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सातवां युद्धपोत है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आठ 'माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट' (ASW-SWC) में से दूसरा है। INS मालवन को खास तौर पर ऐसे इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है जहाँ बड़े युद्धपोत, जैसे गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट कम गहराई और उथले समुद्र तल से आवाज के टकराने (अकॉस्टिक रिफ़्लेक्शन) की वजह से रणनीतिक दिक्कतों का सामना करते हैं।

दुश्मन की 'खामोश' पनडुब्बियों का काल है INS मालवन INS मालवन को विशेष रूप से उथले पानी में छिपी दुश्मन की उन पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है, जिन्हें पकड़ना बड़े युद्धपोतों के लिए मुश्किल होता है। चीन की पीएलए नेवी (PLAN) की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की नई हेंगोर-क्लास (Hangor-class) पनडुब्बियों के खतरे को देखते हुए यह युद्धपोत भारत का सबसे घातक 'ब्रह्मास्त्र' साबित होगा। चाहे वह एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) वाली पनडुब्बियां हों या शांत पारंपरिक सबमरीन, अब INS मालवन की नज़र से कोई नहीं बच पाएगा।

'साइलेंट क्लॉज़': खामोश हमला, घातक परिणाम इस युद्धपोत का मोटो (Motto) है 'साइलेंट क्लॉज़' (Silent Claws) यानी 'खामोश पंजे'। इसके आधिकारिक लोगो पर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिष्ठित हथियार 'बाघ नख' (Tiger Claws) का निशान है, जो चपलता, सटीकता और साहस का प्रतीक है। यह युद्धपोत 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से लैस है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' की एक बड़ी जीत है। माहे-क्लास का यह दूसरा एंटी-सबमरीन युद्धपोत अपनी वॉटर-जेट तकनीक के कारण पानी के नीचे इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को अपनी मौत का अहसास तब होता है, जब भारत का टॉरपीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है।

क्या है इसकी खूबियां? पारंपरिक प्रोपेलर की जगह इसमें वॉटरजेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह बिना शोर किए दुश्मन के करीब पहुंच सकता है और बेहद उथले पानी (2.7 मीटर) में भी तेजी से मुड़ सकता है। यह घातक RBU-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी Shyena टॉरपीडो और माइन्स बिछाने की क्षमता से लैस है। इसकी 30 mm नेवल गन और रिमोट-कंट्रोल मशीन गन छोटे हमलों का पलक झपकते जवाब देंगी। भारतीय नौसेना में INS मालवन और इसकी क्लास के युद्धपोत पुराने हो चुके सोवियत मूल के ‘अभय-क्लास’ कॉरवेट्स की जगह ले रहे हैं।

कैसे साबित होगा गेमचेंजर? INS मालवन भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा 'गेमचेंजर' साबित होने वाला है क्योंकि 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के उथले पानी में दुश्मन देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती थी। INS मालवन विशेष रूप से उथले तटीय क्षेत्रों में छिपी दुश्मन की पारंपरिक और AIP (Air-Independent Propulsion) से लैस पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है।

चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ पर लगाम चीन की 'पीएलए नेवी' (PLAN) और पाकिस्तान की नई 'हेंगोर-क्लास' पनडुब्बियां भारत की समुद्री सीमाओं के पास खतरा पैदा कर रही हैं। INS मालवन इन शांत पनडुब्बियों के लिए एक 'साइलेंट शिकारी' के रूप में काम करेगा, जो विशेष रूप से उन 'शैडो ज़ोन' में घुसकर वार करेगा जहाँ बड़े युद्धपोत नहीं जा सकते। यह भारत की तीन-स्तरीय एंटी-सबमरीन रक्षा प्रणाली की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण 'आंतरिक परत' को पूरा करता है। जहाँ P-8I विमान गहरे समुद्र की निगरानी करते हैं, वहीं INS मालवन बंदरगाहों, ऊर्जा टर्मिनलों और महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।