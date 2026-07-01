सिर्फ 2 साल में 50,000 के पार पहुंचे ड्रोन, अब भारतीय सेना ला रही है खतरनाक 'बाज बटालियन'
भारतीय सेना हवाई निगरानी और ड्रोन वॉरफेयर के लिए खास 'बाज बटालियन' बना रही है। सेना के पास अब 50,000 से ज्यादा ड्रोन हैं, जिनकी संख्या अगले 2-3 साल में दोगुनी होगी। जानिए इसका पूरा प्लान।
भारतीय सेना अपनी निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक खास 'बाज बटालियन' तैयार कर रही है। यह नई बटालियन सेना की फ्रंटलाइन यूनिट्स को उन्नत हवाई निगरानी और युद्ध के मैदान की स्थिति को सटीक रूप से समझने के लिए एडवांस टूल्स मुहैया कराएगी।
क्या है 'बाज बटालियन' का काम?
'बाज बटालियन' का मुख्य काम संवेदनशील सीमाओं पर निगरानी को और ज्यादा मजबूत करना है। इसके साथ ही, यह ड्रोन वॉरफेयर के लिए सेना की तैयारियों को पुख्ता करेगी और फ्रंटलाइन यूनिट्स व खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी।
सूत्रों के मुताबिक, इस बटालियन को 'आर्मी एविएशन कोर' के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसमें प्रशिक्षित जवानों की एक स्पेशल टीम होगी, जो रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट (RPA) सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी।
युद्धों और विवादों से लिया गया अहम सबक
हाल के दिनों में हुए कई सैन्य संघर्षों में ड्रोन की भूमिका सबसे निर्णायक साबित हुई है। भारतीय सेना ने रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हुए विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अहम घटनाक्रमों से बड़े सबक लिए हैं। इन्ही अनुभवों के आधार पर ड्रोन क्षमता को बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है, ताकि सेना को भविष्य के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह एडवांस और तैयार रखा जा सके।
2 से 3 साल में दोगुनी हो जाएगी ड्रोन की संख्या
निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि 'बाज बटालियन' मौजूदा रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट (RPA) के आधार पर ही विकसित की जाएगी। आरपीए एक तरह का मानवरहित हवाई वाहन (UAV) होता है, जिसमें कोई पायलट नहीं बैठता, बल्कि इसे एक दूर स्थित रिमोट स्टेशन से उड़ाया जाता है।
किसी भी युद्ध में ड्रोन के अहम हिस्सा बनने पर बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने बताया कि करीब दो साल पहले भारतीय सेना के पास केवल कुछ सौ ड्रोन थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गई है। सेना के मौजूदा रोडमैप और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, अगले 2 से 3 सालों में इनकी संख्या दोगुनी होने की संभावना है।
'बाज' के साथ 'भैरव बटालियन' भी बढ़ा रही है सेना की ताकत
'बाज बटालियन' की तरह ही भारतीय सेना अपनी आधुनिक युद्धनीति के तहत 'भैरव बटालियन' को भी फ्रंटलाइन पर उतार रही है। यह एक बेहद फुर्तीली स्पेशल टैक्टिकल फोर्स है, जिसे रेगुलर इन्फैंट्री और पैरा स्पेशल फोर्सेज के बीच के अंतर को पाटने के लिए तैयार किया गया है। भैरव बटालियन का मुख्य काम फर्स्ट-पर्सन व्यू (FPV) अटैक ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन के कमांड पोस्ट, कम्युनिकेशन लाइन और हथियारों के डिपो को पलक झपकते ही तबाह करना है। पारंपरिक युद्ध की बजाय, यह टुकड़ी छोटी और ऑटोनोमस टीमों में काम करते हुए दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना बेहद तेज और सटीक हमले करने में माहिर है, जिससे सैनिकों को कम से कम खतरे में डालकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें