वायुसेना का महाप्लान! 114 स्वदेशी राफेल और नए 'अवाक्स' से थर्राएंगे दुश्मन, क्या है मेगा डील?
भारतीय वायुसेना की ताकत में होने जा रहा है ऐतिहासिक इजाफा! सरकार 2026-27 में 114 राफेल जेट, 60 ट्रांसपोर्ट विमान (MTA) और नए अवाक्स की मेगा डील करने जा रही है। 'मेक इन इंडिया' के तहत देश में ही बनेंगे राफेल। रक्षा सौदों की पूरी डिटेल यहाँ पढ़ें।
भारतीय वायुसेना (IAF) की युद्धक क्षमताओं और तकनीकी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कई बड़े रक्षा सौदे करने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति को बताया है कि इन सौदों में 114 राफेल फाइटर जेट्स, 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (MTA) और अतिरिक्त एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम की खरीद शामिल है।
पूंजीगत बजट में 37.03% की भारी बढ़ोतरी
पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश की गई रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में वायुसेना के पूंजीगत बजट में 37.03% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस आवंटित फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से कई महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा। जैसे-
- मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट: 114 राफेल विमानों की प्रस्तावित डील।
- कॉम्बैट इनेबलर्स: AEW&C सिस्टम और तेजस (Tejas MK1A) की खरीद।
- ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट: मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (MTA) की खरीद।
- ड्रोन: मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (MALE) रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट।
3.25 लाख करोड़ की राफेल डील: भारत में ही बनेंगे विमान
इस साल फरवरी में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) प्रोग्राम के तहत 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी थी। सैन्य उपकरणों और हार्डवेयर सहित इस प्रस्तावित सौदे की कुल लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सबसे अहम बात यह है कि MRFA मॉडल के तहत, ये नए राफेल जेट फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा एक भारतीय भागीदार के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए संसदीय समिति ने वायुसेना से हथियारों और तकनीक के आधुनिकीकरण के लिए इस आवंटित फंड का जल्द और प्रभावी उपयोग करने का आग्रह किया है।
1 लाख करोड़ से बदले जाएंगे पुराने An-32 विमान
रक्षा अधिग्रहण बोर्ड ने वायुसेना के लिए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (MTA) खरीदने की योजना को भी हरी झंडी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य वायुसेना के पुराने हो चुके एएन-32 (An-32) विमानों के बेड़े को बदलना है। 12 विमान सीधे उड़ान की स्थिति में विदेशों से खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी 48 विमानों का निर्माण स्थानीय स्तर पर भारत में किया जाएगा। इस सौदे की रेस में एम्ब्रेयर (Embraer C-390 Millennium), लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin C-130J Super Hercules) और यूरोपीय कंपनी एयरबस (Airbus A-400M) शामिल हैं।
'कॉम्बैट इनेबलर्स' से बढ़ेगी आधुनिक युद्ध क्षमता
रक्षा मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी कि युद्ध के मैदान में आधुनिक संचार और खुफिया जानकारी के लिए 'अवाक्स' (AEWACs), हवा में ईंधन भरने वाले विमान और विशेष इलेक्ट्रॉनिक खुफिया व निगरानी प्लेटफॉर्म बेहद अहम हैं। ये प्रणालियां न केवल तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि कमांडरों को आधुनिक युद्ध की सटीक रणनीतिक जानकारी भी प्रदान करती हैं।
आत्मनिर्भरता की ओर कदम: नया डायरेक्टरेट ऑफ एयरोस्पेस डिजाइन (DAD)
वायुसेना ने रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन और स्वदेशीकरण को तेज करने के लिए एक नए निदेशालय का गठन किया है, जिसे 'डायरेक्टरेट ऑफ एयरोस्पेस डिजाइन' (DAD) नाम दिया गया है। यह निदेशालय एयरोस्पेस क्षेत्र में नई और उन्नत तकनीकों का पता लगाने के लिए उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके इन तकनीकों को रणनीतिक और सामरिक युद्ध समाधानों में बदलना है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें