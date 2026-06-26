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हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते ही मिल जाएगा अलर्ट, भारत के पास है खास सिस्टम; लेकिन...

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भूकंप के विनाशकारी झटकों से पहले अब अलर्ट मिल सकेगा। भारत ने हिमालयी क्षेत्र के लिए अर्थक्वेक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और BhuDEV ऐप तैयार किया है, जो तबाही से पहले सुरक्षित होने का मौका देगा।

हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते ही मिल जाएगा अलर्ट, भारत के पास है खास सिस्टम; लेकिन...

दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत के पास भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाली कोई प्रमाणित वैज्ञानिक तकनीक मौजूद नहीं है। हालांकि, देश के पास हिमालयी क्षेत्र के लिए सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क और 'अर्थक्वेक अर्ली वॉर्निंग' (EEW) सिस्टम जरूर है। यह सिस्टम भूकंप आने के ठीक बाद कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी (अलर्ट) जारी कर सकता है, जिससे जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।

भूकंप से अलर्ट करेगा 'BhuDEV' ऐप

भूकंप की पूर्व चेतावनी के विस्तार के लिए सबसे सफल प्रयास आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने किया है। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक भूकंप अर्ली वॉर्निंग ऐप 'भूदेव' तैयार किया है। यह ऐप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भूकंप के खतरों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है।

कैसे काम करता है यह वॉर्निंग सिस्टम?

  • जब भी भूकंप आता है, तो यह सबसे पहले पी-वेव्स (प्राइमरी वेव्स) पैदा करता है। ये तरंगें सबसे तेज गति से चलती हैं और आमतौर पर इनसे नुकसान भी कम होता है।
  • यह सिस्टम भूकंप के केंद्र (एपिसेंटर) के पास उठने वाली पहली पी-वेव्स का पता लगाता है। इसके बाद, विनाशकारी तरंगों के पहुंचने से पहले ही यह दूर के इलाकों में अलर्ट भेज देता है।इस अलर्ट से प्रशासन और आम नागरिकों को इमरजेंसी अलार्म बजाने और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कुछ कीमती सेकंड का समय मिल जाता है।

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दूरी पर निर्भर करेगा अलर्ट का समय

चेतावनी मिलने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि कोई जगह भूकंप के केंद्र से कितनी दूर है। अगर कोई इलाका केंद्र के बिल्कुल पास है, तो चेतावनी के लिए बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। वहीं, अगर दूरी सैकड़ों या हजारों किलोमीटर है, तो लोगों को अलर्ट मिलने के बाद बचाव के लिए कुछ सेकंड का महत्वपूर्ण मार्जिन मिल जाता है।

गढ़वाल और कुमाऊं में लगे हैं सेंसर

भारत में ये सेंसर मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जो सक्रिय फॉल्ट जोन के काफी करीब हैं। जब ये सेंसर पी-वेव्स का पता लगाते हैं, तो तेज झटके आने से पहले ही निचले शहरों में अलर्ट भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में जापान, ताइवान और अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत 'अर्थक्वेक अर्ली वॉर्निंग' सिस्टम मौजूद हैं।

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सरकार ने संसद में क्या बताया था?

सरकार ने बीते दिसंबर में संसद को जानकारी दी थी कि हिमालयी क्षेत्र में अर्ली वॉर्निंग (EEW) के लिए एक रियल-टाइम सिस्मिक नेटवर्क शुरू किया गया है। इसके साथ ही, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) क्षेत्रीय डेटा का इस्तेमाल करते हुए P-वेव्स का पता लगाने, तीव्रता का तेजी से अनुमान लगाने और झटकों की जल्द भविष्यवाणी करने के लिए प्रोटोटाइप एल्गोरिदम भी विकसित कर रहा है।

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लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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