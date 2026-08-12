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क्या है हिमाचल का 'अनाथ-विधवा सेस', क्यों पड़ी जरूरत? अब पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर 'विधवा और अनाथ सेस' लगाया है। जानिए क्यों लगा यह नया टैक्स और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा।

पेट्रोल-डीजल की हर लीटर पर 60 पैसे Extra: सुक्खू सरकार के इस नए टैक्स पर क्यों मचा बवाल?
पेट्रोल-डीजल की हर लीटर पर 60 पैसे Extra: सुक्खू सरकार के इस नए टैक्स पर क्यों मचा बवाल?

हिमाचल प्रदेश में वाहन चलाने वालों को अब महंगाई का एक और झटका लगा है। सोमवार, 12 अगस्त से राज्य में बिकने वाला पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके पीछे कच्चे तेल की कीमतें या महंगाई कारण नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया एक नया टैक्स है, जिसे 'विडो एंड ऑर्फन सेस' यानी विधवा और अनाथ उपकर का नाम दिया गया है।

क्या है 'विडो एंड ऑर्फन सेस' और कितना लगेगा?

राज्य के कर एवं आबकारी विभाग ने राज्य के वैट (VAT) कानून के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सेस तेल कंपनियों द्वारा डीलरों को बेचे जाने वाले ईंधन की पहली बिक्री पर ही लागू हो जाएगा। फिलहाल यह सेस 60 पैसे प्रति लीटर है, लेकिन कानून के मुताबिक सरकार के पास इसे 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार है।

क्यों लगाया गया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च 2026 में विधानसभा में इस सेस से जुड़ा बिल पेश किया था। इसका मकसद राज्य में विधवाओं और अनाथों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए एक ऐसा स्थायी फंड बनाना था, जो बजट पर निर्भर न रहे।

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पेट्रोल पंप डीलर्स ने उठाया सवाल, विपक्ष ने भी घेरा

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम को 'अनुचित' करार दिया है। डीलरों को डर है कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण लोग पड़ोसी राज्यों से ईंधन खरीदना शुरू कर सकते हैं, जिससे राज्य को अतिरिक्त फायदे के बजाय राजस्व का नुकसान ही होगा। एसोसिएशन ने सरकार से यह भी पूछा है कि राज्य में कितनी विधवाएं और अनाथ हैं और इस पैसे को खर्च करने का असली प्लान क्या है, जिसका सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस टैक्स बढ़ोतरी पर सरकार को घेरते हुए इसके गणित को समझाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में डीजल पर पहले ही दो बार 3-3 रुपये का वैट बढ़ाया जा चुका है। नए सेस और वैट को मिलाकर डीजल पर कुल मिलाकर 15.40 रुपये का अतिरिक्त कर लगाया जा चुका है। ठाकुर का अनुमान है कि सरकार इन करों से सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करेगी, जो आम आदमी, व्यापारियों, किसानों और ड्राइवरों की जेब पर सीधा डाका है।

इस टैक्स में एक बड़ी विडंबना यह भी है कि यह सेस उन विधवाओं, अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाले परिवारों, मुश्किल से गुजारा करने वाले टैक्सी ड्राइवरों और किसानों से भी वसूला जाएगा, जो पंप या ट्रैक्टर के लिए डीजल लेते हैं), जिनके कल्याण के नाम पर इसे बनाया गया है।

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आखिर सरकार को क्यों लेना पड़ा यह फैसला?

हिमाचल प्रदेश इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। राज्य की स्थिति को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है।

  • राज्य पर कुल कर्ज 1,04,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।
  • वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 13,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं, लेकिन सरकार की योजना केवल 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की है, जिससे 3,000 करोड़ रुपये का सीधा घाटा पैदा हो रहा है।
  • 16वें वित्त आयोग ने 2026 से 2031 तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (राजस्व घाटा अनुदान) को पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की है। इससे राज्य को पांच साल में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होगा।
  • इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलने में देरी हो चुकी है। राज्य में 'टॉयलेट टैक्स' और अधिकारियों के वेतन में 30 फीसदी कटौती जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हो चुकी है।

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कई अन्य राज्यों में भी लगता है ऐसा टैक्स

कल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिए ईंधन पर सेस लगाना कोई नई बात नहीं है। कई अन्य राज्य भी ऐसा करते हैं:

केरल: सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 रुपये प्रति लीटर सेस (अप्रैल 2023 से)।

आंध्र प्रदेश और झारखंड: सड़क विकास/बुनियादी ढांचे के लिए 1 रुपये प्रति लीटर का सेस।

जम्मू-कश्मीर: रोजगार योजनाओं के लिए 1.50 रुपये प्रति लीटर का सेस।

इनके अलावा गोवा (0.5%), मध्य प्रदेश (1%), नगालैंड (2 रुपये) और त्रिपुरा (3%) भी पर्यावरण, सड़क या कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ऐसे टैक्स वसूलते हैं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विशेष रूप से 'विधवाओं और अनाथों' के नाम पर यह टैक्स लगाया है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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