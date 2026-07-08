पंजाब में AAP का क्या है 'लव-कुश' दांव, शिक्षा-चिकित्सा की बात करने वाली पार्टी क्यों गा रही 'मंदिर और हिन्दू राग'?

पंजाब में जहां BJP अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अपनी अपील का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं AAP सिखों और ग्रामीण मतदाताओं के समर्थन आधार से आगे बढ़ने के लिए हाथ-पैर मार रही ै। इच्छुक दिख रही है।

पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी दल यानी आम आदमी पार्टी (AAP) जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर राज्य में अपनी जड़ें जमाईं वह अब केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नक्शे कदम पर पैर आगे बढ़ा रही है। दरअसल, AAP अब धार्मिक प्रतीकों और हिन्दू, मंदिर जैसे मुद्दों पर फोकस करते हुए अपना आधार बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। इसी कड़ी में राज्य की भगवंत मान सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अमृतसर में एक भव्य लव-कुश मंदिर बनाने की योजना तैयार की है।

AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 27 जून को 'शिव संध्या' कार्यक्रम में अमृतसर में लव-कुश मंदिर बनाने की घोषणा की थी। 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मंदिर प्रोजेक्ट हिंदुओं तक पहुँचने की AAP की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर से की जा रही है, जिसके आधार पर भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान बनाई थी।

150 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य मंदिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित इस 'लव-कुश मंदिर' का निर्माण राज्य सरकार के खर्चे से होगा, जिस पर करीब 150 करोड़ की लागत आएगी। सूत्रों के मुताबिक, राज्य का पर्यटन विभाग इस भव्य प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। सूत्रों ने कहा, "यह अभी सिर्फ़ एक घोषणा है। इसके निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है। योजना तीन मंज़िला मंदिर बनाने की है।" AAP नेता और पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म बोर्ड के सलाहकार दीपक बाली ने पुष्टि की कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही मंदिर का काम शुरू करना चाहती है।

राम तीर्थ स्थल के विकास पर क्यों जोर यह प्रस्तावित मंदिर अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित ऐतिहासिक राम तीर्थ स्थल पर बनाया जाएगा। यह वही स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि माता सीता ने अयोध्या छोड़ने के बाद यहाँ शरण ली थी और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। यह स्थल वर्तमान में भी वाल्मीकि समुदाय के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल यहाँ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। इस योजना के जरिए आप दलितों खासकर वाल्मीति समुदाय को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि राज्य में करीब 32 फीसदी दलित आबादी है। इनमें वाल्मीकि समुदाय की आबादी करीब 10 से 11 फीसदी है।

पहले भी राम तीर्थ स्थल पर हुए हैं निवेश यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार राम तीर्थ स्थल पर निवेश करने वाली है। पिछली शिरोमणि अकाली दल-BJP सरकार ने भी राम तीर्थ परिसर का कायाकल्प किया था और इसे एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था, जहाँ एक म्यूज़ियम और अन्य सुविधाएँ भी बनाई गई थीं। केंद्र सरकार ने 'पिलग्रिमेज कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (PRASHAD) योजना के तहत भी मदद दी थी। AAP नेतृत्व का राम तीर्थ स्थल पर मंदिर बनाने का ऐलान एक बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है, जो पिछले दो सालों में साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है।

'आप' का हिंदू-मंदिर राग क्यों? विशेषज्ञ इसे 'आप' की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। दरअसल, सिख बहुल पंजाब में हिंदू आबादी लगभग 40% है, जिसका प्रभाव शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक है। 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद भाजपा के आधार में आई कमी का लाभ उठाने के लिए 'आप' ने अब सिख और ग्रामीण मतदाताओं से आगे बढ़कर शहरी हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए ही यह राजनीतिक कोशिश शुरू की है। हालांकि, बड़ी बात यह है कि भाजपा के अयोध्या स्थित राम मंदिर आंदोलन के के उलट, पंजाब सरकार की यह योजना सीधे सरकारी कोष पर आधारित है।