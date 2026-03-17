अफगान-पाकिस्तान युद्ध का भारत पर कितना असर? क्या आने वाले समय में बढ़ेंगी मुश्किलें
दक्षिण एशिया इन दिनों युद्ध की मार से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोल रखा है। वहीं, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी युद्ध भी चल रहा है। फरवरी के अंत से ही दोनों देशों के बीच ठनी हुई है।
दक्षिण एशिया इन दिनों युद्ध की मार से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोल रखा है। वहीं, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी युद्ध भी चल रहा है। फरवरी के अंत से ही दोनों देशों के बीच ठनी हुई है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। इन सबके बीच भारत भी डूरंड लाइन पर नजरें जमाए हुए हैं। भारत के लिए, यह सिर्फ दो देशों के बीच की झड़प नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो सीधे इसकी पश्चिमी सीमा, ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई को प्रभावित करती है।
भारत के लिए रणनीतिक अवसर
गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लंबे समय तक दोस्ती रही है। वह अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक साझीदार को देखता रहा है। लेकिन हालात उसके हिसाब रहे नहीं हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तालिबान से लगा है। तालिबान, कभी इस्लामाबाद का प्रॉक्सी माना जाता था। लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है, वह डूरंड रेखा को मान्यता देने से इनकार करता है। पाकिस्तान-तालिबान के बीच की इस लड़ाई ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर पैदा किया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की निंदा की है। साथ ही, भारत ने खुद को अफगानी संप्रभुता के रक्षक के रूप में स्थापित किया है।
भारत के लिए कैसे अहम
मौजूदा युद्ध के केंद्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) है। यह एक उग्रवादी समूह है। पाकिस्तान, आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान टीटीपी को आश्रय देता है। वहीं, भारत के लिए भी टीटीपी का उभार भी एक दोधारी तलवार है। भारत की पहली चिंता यह है कि वह सीमा पर आईएसआईएस-के या अल-कायदा को फिर से उभरने न दे। वहीं, भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखना चाहेगा। इस दिशा में नई दिल्ली की तरफ से प्रयास भी हो रहा है। 2026-27 के बजट में मानवीय सहायता को 150 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान मजबूत बना रहे। ताकि कोई आतंकी समूह अफगानिस्तान की धरती से भारत को निशाना न बना पाए।
पाकिस्तान के दावे पर क्या बोला अफगानिस्तान
इस बीच पाकिस्तान ने रात भर हवाई हमले कर पूरे अफगानिस्तान में आतंकवादियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि अफगान सरकार ने इस्लामाबाद पर काबुल में एक पुनर्वास अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ये ताजा हमले 26 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन ‘गजब-लिल-हक’ के जारी रहने के दौरान हुए हैं। पाकिस्तान ने 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर अफगान तालिबान बलों द्वारा कथित हमलों के जवाब में यह ऑपरेशन शुरू किया था।
‘टोलोन्यूज’ ने अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देते हुए मंगलवार को बताया कि बचाव अभियान जारी रहने के दौरान मलबे के नीचे अब भी 50 से अधिक शव फंसे होने की आशंका है। हालांकि, तरार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान तथा फ़ितना अल-ख्वारिज के अड्डों और आतंकवदियों के ठिकानों को सटीक रूप से निशाना बनाया। इन ठिकानों में तकनीकी उपकरण भंडारण और गोला-बारूद भंडारण शामिल थे जिनका उपयोग पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।