Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat is Durga Angan Mamata Banerjee laid foundations before west bengal election
क्या है 2 लाख वर्गफुट वाला 'दुर्गा आंगन', ममता बनर्जी ने रखी जिसकी नींव; सियासी मकसद क्या?

क्या है 2 लाख वर्गफुट वाला 'दुर्गा आंगन', ममता बनर्जी ने रखी जिसकी नींव; सियासी मकसद क्या?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों को भी खारिज किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह ‘सही मायने में धर्मनिरपेक्ष’ हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं।

Dec 29, 2025 10:46 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित ‘दुर्गा आंगन’ की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अपने ऊपर लगे तुष्टिकरण के आरोपों को खारिज किया है। ममता ने कहा है कि वह सही मायनों में एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और वह सभी धर्मों को उतना ही महत्व देती हैं। CM ममता ने इस दौरान बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर बनवाने का भी ऐलान किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुर्गा आंगन की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बताया है। उन्होंने कहा है कि यहां साल के 365 दिन मां दुर्गा के दर्शन संभव होंगे और यह परिसर ना केवल श्रद्धा का केंद्र होगा, बल्कि बंगाल की समृद्ध कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाला सांस्कृतिक मंच भी बनेगा।

प्रांगण में होंगीं 108 भव्य प्रतिमाएं

2 लाख वर्ग फुट में फैले इस भव्य परिसर की कई विशेषताएं होंगी। जानकारी के मुताबिक परिसर का गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। वहीं पूरे प्रांगण में 108 भव्य प्रतिमाएं और 64 सिंह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। यहां एक विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। परिसर के सुचारू संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक न्यास (ट्रस्ट) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यह आंगन प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालुओं की मेजबानी करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पश्चिम बंगाल वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा।

क्या है ममता का सियासी दांव

कुछ ही दिनों पहले तक अल्पसंख्यकों को एकजुट होने का आह्वान करने वाली ममता बनर्जी अब हिंदुत्व रथ पर सवार होती नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार द्वारा हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किए गए कार्यों की लिस्ट गिनवाई। उन्होंने दक्षिणेश्वर स्काईवॉक, कालीघाट मंदिर के पुनर्विकास और गंगासागर के कपिल मुनि आश्रम जैसे काम गिनाए। वहीं केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें:चुनाव से पहले हिन्दुत्व रथ पर सवार हुईं ममता बनर्जी, महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान
ये भी पढ़ें:अल्पसंख्यक एकजुट रहें, बंगाल के बाद हम भाजपा से दिल्ली छीन लेंगे: ममता बनर्जी

वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाने वाले तुष्टीकरण के आरोपों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने खुद को ‘सच्चा धर्मनिरपेक्ष’ बताते हुए कहा, "बनर्जी ने कहा, ‘‘जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं, तो आप कुछ नहीं कहते लेकिन जब मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं, तो मेरी आलोचना करने लगते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो मैं अपने सिर को दुपट्टे से ढक लेती हूं। अगर मैं रमजान के दौरान किसी कार्यक्रम में जाती हूं, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आज मैं यहां हूं, इसलिए मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक लिया है।’’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।