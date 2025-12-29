क्या है 2 लाख वर्गफुट वाला 'दुर्गा आंगन', ममता बनर्जी ने रखी जिसकी नींव; सियासी मकसद क्या?

संक्षेप: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों को भी खारिज किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह ‘सही मायने में धर्मनिरपेक्ष’ हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं।

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित ‘दुर्गा आंगन’ की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अपने ऊपर लगे तुष्टिकरण के आरोपों को खारिज किया है। ममता ने कहा है कि वह सही मायनों में एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और वह सभी धर्मों को उतना ही महत्व देती हैं। CM ममता ने इस दौरान बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर बनवाने का भी ऐलान किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दुर्गा आंगन की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बताया है। उन्होंने कहा है कि यहां साल के 365 दिन मां दुर्गा के दर्शन संभव होंगे और यह परिसर ना केवल श्रद्धा का केंद्र होगा, बल्कि बंगाल की समृद्ध कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाला सांस्कृतिक मंच भी बनेगा।

प्रांगण में होंगीं 108 भव्य प्रतिमाएं 2 लाख वर्ग फुट में फैले इस भव्य परिसर की कई विशेषताएं होंगी। जानकारी के मुताबिक परिसर का गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। वहीं पूरे प्रांगण में 108 भव्य प्रतिमाएं और 64 सिंह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। यहां एक विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। परिसर के सुचारू संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक न्यास (ट्रस्ट) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यह आंगन प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालुओं की मेजबानी करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पश्चिम बंगाल वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा।

क्या है ममता का सियासी दांव कुछ ही दिनों पहले तक अल्पसंख्यकों को एकजुट होने का आह्वान करने वाली ममता बनर्जी अब हिंदुत्व रथ पर सवार होती नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार द्वारा हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किए गए कार्यों की लिस्ट गिनवाई। उन्होंने दक्षिणेश्वर स्काईवॉक, कालीघाट मंदिर के पुनर्विकास और गंगासागर के कपिल मुनि आश्रम जैसे काम गिनाए। वहीं केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया।