क्या है 'दो सौ खोली'? लॉरेंस बिश्नोई की बदली गई कोठरी, 200 खूंखार कैदियों संग रहेगा गैंगस्टर
Lawrence Bishnoi News: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक ‘दो सौ खोली’ में शिफ्ट किया गया है। जानिए 200 कैदियों वाले इस ब्लॉक में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, कितनी बड़ी है उसकी कोठरी?
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाल ही में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के स्पेशल हाई सिक्योरिटी ब्लॉक ‘दो सौ खोली’ में शिफ्ट किया गया है। इस ब्लॉक में गंभीर अपराधों में शामिल 200 कैदियों को रखा जाता है। बिश्नोई की कोठरी करीब 7.5x11 फीट की है।
यह बदलाव एक विस्तृत सुरक्षा योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद बिश्नोई की गतिविधियों पर लगाम लगाना है। कैदियों को एक-दूसरे के संपर्क में आने से रोकने और उनकी आवाजाही सीमित रखने के लिए इस ब्लॉक को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक हिस्से में 50 कैदी रखे गए हैं।
2008 के सीरियल ब्लास्ट के दोषी भी इसी ब्लॉक में बंद
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, साबरमती जेल का ‘ब्लॉक 200’ अधिकतम सुरक्षा वाला क्षेत्र है। यहां 2008 के सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए कैदियों के अलावा दूसरे गंभीर मामलों के कैदी भी बंद हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस ब्लॉक में उन कैदियों को रखा जाता है, जिन्हें गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है और जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के प्रावधानों के तहत जेल से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है।
लॉरेंस बिश्नोई को इससे पहले साबरमती जेल के ही ‘दस खोली’ नाम के छोटे हाई सिक्योरिटी परिसर में रखा गया था। वहां केवल 10 कैदियों के रहने की व्यवस्था थी। इससे पहले वह दिल्ली की तिहाड़ जेल और पंजाब की अलग-अलग जेलों में भी रह चुका है।
दो साल से लॉरेंस की ओर से कोई सीधा फोन या संपर्क नहीं
रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 से पहले लॉरेंस बिश्नोई कथित तौर पर रंगदारी वसूलने के लिए फोन करता था। अपने नेटवर्क को संचालित करने के लिए वह धमकी भरे ऑडियो और वीडियो संदेश भी प्रसारित करता था। अलग-अलग जेलों में रहते हुए उसके इंटरव्यू भी सामने आए थे।
हालांकि, जांचकर्ताओं के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कोई सीधी फोन कॉल या संचार सामने नहीं आया है। उसके जेल में रहने के दौरान रंगदारी के लिए कॉल सेंटर संचालकों को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। इसके अलावा गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ उसकी कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग भी चर्चा में आई थी। अब लॉरेंस को बाहरी दुनिया से संपर्क और डिजिटल पहुंच से दूर रखते हुए चौबीसों घंटे निगरानी में रखा जा रहा है।
जेल में क्या करता है लॉरेंस बिश्नोई?
रिपोर्ट के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई जेल की कोठरी में अनुशासित और संयमित दिनचर्या का पालन करता है। उसकी दिनचर्या में ये गतिविधियां शामिल बताई गई हैं:
- ध्यान: वह सुबह ध्यान करता है।
- हनुमान चालीसा: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है।
- व्रत: वह उपवास भी रखता है।
- खानपान: उसकी डाइट शाकाहारी बताई गई है।
जेल के बाहर की दुनिया से उसका संपर्क मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली अदालती सुनवाई और अपने वकील के साथ कानूनी रणनीति पर चर्चा तक सीमित है।
जेल में बंद होने के बावजूद विदेश से चल रहा गैंग का नेटवर्क
रिपोर्ट के अनुसार, साबरमती जेल में कड़ी निगरानी और अलगाव के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। इस नेटवर्क का संचालन विकेंद्रीकृत कमान व्यवस्था के जरिए किया जा रहा है। गैंग के शीर्ष सहयोगियों का एक समूह विदेशों में सुरक्षित ठिकानों से रोजमर्रा के कामकाज को संभालता है। इसे रिपोर्ट में ‘शैडो कैबिनेट’ कहा गया है।
गैंग के प्रमुख सदस्य भर्ती, काम सौंपने और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मामलों में समन्वय करते हैं। इसके अलावा, स्क्रीनशॉट साझा करने का भी जिक्र किया गया है। एक समानांतर समूह योजना बनाने, फंडिंग और निशाने तय करने जैसे काम देखता है। रिपोर्ट के मुताबिक, गैंग के कई प्रमुख सदस्य, जिनमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी शामिल हैं, FBI के ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ के बाद से अंडरग्राउंड हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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