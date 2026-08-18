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सुबह 4 बजे फोन कर लेते हैं अपडेट, 18-20 घंटे... मंत्री ने बताया CM थलपति विजय का डेली रूटीन

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सियासत में विजय की शानदार एंट्री के बाद यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनके करीबी और मंत्री अधव अर्जुन ने एक अहम बात कही है।

Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay
विजय जोसेफ अपनी सरकार के काम को लेकर बेहद सजग हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सियासत में विजय की शानदार एंट्री के बाद यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनके करीबी और मंत्री अधव अर्जुन ने एक अहम बात कही है। अधव अर्जुन ने विजय के कामकाज और वर्क शिड्यूल के बारे में भी अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने विजय के कामकाज को लेकर वो बातें बताई हैं जो अभी तक आम लोगों के सामने नहीं आई थीं। अर्जुन ने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कितने समर्पण और लगन के साथ कामकाज में जुटे रहते हैं। इसके लिए वह काफी कड़ी दिनचर्या का पालन भी करते हैं। साथ ही उन्होंने विजय को राजनीतिक संत की उपाधि दे डाली।

ऐसे शुरू होता है रूटीन

टीवीके सरकार में मंत्री अधव अर्जुन ने बताया कि मुख्यमंत्री थलपति विजय का रूटीन भोर में चार बजे से शुरू हो जाता है। इसी समय वह विभिन्न मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज की जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। इंडिया टुडे तमिलनाडु के कॉन्क्लेव में बोलते हुए अर्जुन ने बताया कि वह हर दिन, 18 से 20 घंटे काम करते हैं। सुबह चार बजे फोन करते हैं और पूछते हैं कि विभिन्न विभागों में क्या चल रहा है। उन्होंने कहाकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह के मुख्यमंत्री हैं।

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आराम की तो सोचते भी नहीं

इतना ही नहीं, मंत्री ने विजय को एक पॉलिटिकल मॉन्क तक बता डाला। उन्होंने कहाकि सत्ता में आने के बाद से ही वह लगातार काम में जुटे हुए हैं। वह कभी यह नहीं सोचते कि वह तो पूर्ण बहुमत के साथ हैं और थोड़ा आराम कर लें। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों की बेहतरी के लिए जुटे रहते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की एरोगेंस नहीं है। अर्जुन के मुताबिक जीत के बाद वह लगातार सचिवालय आ रहे हैं। वह लगातार इस फिक्र में जुटे रहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? आगे कौन सा काम बेहतर हो सकता है? उसके बाद क्या किया जाए? इसके अलावा वह विभिन्न विभागों की समस्याओं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर काफी सजग रहते हैं।

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पहले 100 दिन में क्या रहा फोकस

इस दौरान विजय सरकार के मंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में फाइनेंशियल लीकेज रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में बिताए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को भी कम स्तर पर रखने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अर्जुन ने कहाकि विजय इस मुद्दे को ऊपर से सिस्टम बदलकर सुलझाना चाहते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अधिकारी पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करें।

गौरतलब है कि विजय जोसेफ ने तमिलनाडु चुनाव में अहम जीत हासिल की थी। उन्होंने सत्ताधारी डीएमके को हराकर यह चुनाव जीता था। हालांकि शुरुआती दौर में वह बहुमत से थोड़ा दूर जाते नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों ने विजय को समर्थन दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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Vijay Thalapathy Vijay Vijay Thalapathy
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