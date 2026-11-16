विधानसभा तक जाएंगे, अभिजीत दीपके के गुरु बोले; UP में लगा दी बड़ी टीम

अभिजीत दीपके ने अक्टूबर में ही कहा था कि उनकी टीम में थोड़े ही लोग हैं और नवंबर में सीजेपी ने टीम का विस्तार कर दिया है। हालांकि, पार्टी ने यह भी कहा है कि वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही काम करेंगे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनों से फिलहाल दूर है और विस्तार में जुटी हुई है। हाल ही में पार्टी ने 10 राज्यों में अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे का कहना है कि पार्टी लोकसभा से लेकर विधानसभा स्तर तक विस्तार की योजना बना रही है। खास बात है कि शिंदे को CJP चीफ अभिजीत दीपके का मेंटर माना जाता है।

हालांकि, सीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी की फिलहाल चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। हाल ही में अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत CJP के कई अधिकारियों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

CJP की यूपी टीम और आगे का प्लान अजिंक्य शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नए पदाधिकारी लोगों से किए गए वादों को लेकर चुने गए नेताओं को जवाबदेह ठहराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था, 'हम क्षेत्र स्तर पर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत लोकसभा क्षेत्रों से हो रही है। जैसे ही सदस्यता बढ़ेगी, तो हम विधानसभा स्तर तक बढ़ जाएंगे।'

उन्होंने बताया है कि पार्टी QR कोड बांटकर भी युवाओं को पार्टी में शामिल कर रही है। इसके जरिए सीजेपी में शामिल होने की इच्छा रखने वाले ऑनलाइन भी पार्टी ज्वाइन कर सकेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक आईडी कार्ड भी तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि सीजेपी ने सदस्यता अभियान का आगाज महाराष्ट्र से कर दिया है।

किन लोगों को किया है शामिल पार्टी ने जोन स्तर पर बनाई गई समितियों ने उन लोगों को शामिल किया है, जो जंतर मंतर के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। शिंदे ने अखबार को जानकारी दी, 'अभी हमने पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। ये वो लोग हैं, जो हमारे साथ जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पहले दिन से ही रहे थे।' पार्टी ने जून जुलाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

उस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक करीब 25 दिनों तक भूखे रहे थे। सीजेपी की मांग की थी शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, जिसे सरकार ने बाद में मान लिया था। साथ ही प्रल्हाद जोशी को मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा भी सीजेपी ने पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की भी मांग की थी।

अभिजीत दीपके ने मांगा था समय अक्टूबर में दीपके ने एक इंस्टाग्राम वीडियो मैसेज के जरिए कहा था, ‘आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीजेपी कोई 30-40 साल पुराना संगठन नहीं है, जहां उसके पास बहुत बड़ा कैडर है, जहां पर उसके पास दुनियाभर के संसाधन है। सीजेपी 3-4 महीने पहले शुरू हुई एक पहल है और जो आपको सपोर्ट से इतना बड़ा बन गया है और आपके सपोर्ट से इतना सफल हुआ है।’

उन्होंने कह, 'मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम किसी चीज पर नहीं बोल पा रहे हैं तुरंत तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं हैं, जिसके पास बहुत से संसाधन हैं। हम थोड़े ही लोग हैं और आपके सहयोग से हम अभी तक काम कर पाए हैं। आगे चलकर हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हर मुद्दे पर बोलने की कोशिश करेंगे।'