क्या है 9-9-6 वाला चीनी वर्क सिस्टम; काम के घंटे 72 करने के समर्थन में नारायण मूर्ति अब क्या बोले?

संक्षेप: इन्फोसिस संस्थापक ने उत्पादकता के प्रति चीन के दृष्टिकोण का हवाला दिया और कहा कि अगर भारतीय युवा चाहते हैं कि देश इसी गति से प्रगति करे, तो उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग के दिग्गज और इन्फोसिस के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति ने एक बार फिर सप्ताह में 72 घंटे काम करने के अपने विचार का समर्थन किया है और इसके लिए पड़ोसी देश चीन का उदाहरण दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन की मशहूर कार्य संस्कृति 9-9-6 फीर्मूले का हवाला देते हुए अपने इस विचार को पुष्ट किया कि युवा भारतीयों को भारत के तेजी से विकास में योगदान देने के लिए अधिक समय तक काम करना चाहिए। इसके साथ ही 79 वर्षीय अरबपति ने एक बार फिर कार्य-जीवन संतुलन, उत्पादकता और लंबे समय तक काम करने की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

नारायण मूर्ति ने इससे पहले 2023 में तब विवाद और चर्चा का विषय खड़ा किया था, जब उन्होंने कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीयों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। उनके इस बयान की आलोचना भी हुई थी लेकिन एक नई चर्चा को भी जन्म दिया था। इस बार, उन्होंने चीन का हवाला देते हुए इस विचार को और आगे बढ़ाया है। चीन एक ऐसा देश है जिसने पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकास किया है और जिसे अक्सर औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के मानक के रूप में देखा जाता है।

क्या है चीन का 9-9-6 वर्क फॉर्मूला? चीन का मशहूर 9-9-6 का नियम उस कार्य संस्कृति को दर्शाता है जो चीनी तकनीकी कंपनियों में आम रहा है। इस नियम के तहत कर्मचारियों से सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। यानी किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 72 घंटे काम करना होता है। यह वर्क मॉडल अलीबाबा और हुवावे जैसी कंपनियों में काफी लोकप्रिय हुआ था।हालांकि, वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी और बढ़ते तनाव के कारण इसकी भारी आलोचना भी हुई। बाद में वर्ष 2021 में चीन के सुप्रीम कोर्ट ने 9-9-6 मॉडल को अवैध करार दे दिया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह यह नियम आज भी लागू है।