क्या है ड्रोन युग का महाबली 'आकाशतीर', ब्रह्मोस के बाद दुनिया के रक्षा बाजार में भारत की नई दहाड़! US को कैसे झटका?

आकाशतीर डिफेंस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है।

भारत के रक्षा निर्यात की कहानी, अब तक मुख्य रूप से 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक मिसाइल के इर्द-गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब इस कहानी में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत के स्वदेशी 'आकाशतीर' नाम की वायु रक्षा प्रणाली में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यह खबर न केवल भारतीय इंजीनियरिंग की जीत है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के रक्षा क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनने का भी प्रमाण है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ-साथ आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम, को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह घटनाक्रम भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल, दुनिया के रक्षा बाजार में इन दोनों भारतीय हथियारों की धमक इसलिए बढ़ी है क्योंकि अगर ब्रह्मोस भारत की आक्रामक ताकत का प्रतीक है, तो आकाशतीर उसकी डिफेंसिव टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का चेहरा बनने वाला है।

क्या है 'आकाशतीर' और क्यों है यह खास? 'आकाशतीर' भारत का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम (ADCRS) है। यह कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक कमांड और कंट्रोल नेटवर्क है जो जमीन-आधारित रडार, सेंसर और इंटरसेप्टर हथियारों को जोड़कर आसमान में एक अभेद्य डिजिटल ढाल की तरह काम करता है। कुल मिलाकर कहें तो 'आकाशतीर' केवल एक हथियार नहीं, बल्कि वायु रक्षा नेटवर्क का नर्वस सिस्टम' (Nervous System) है। यह एक स्वचालित नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है जो रडार, सेंसर और हथियार प्रणालियों को एक सूत्र में पिरोती है।

तीनों सेना के बीच करता है समन्वय स्थापित आधुनिक युद्ध में जहां सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों का खतरा बढ़ गया है, आकाशतीर बिजली की तेजी से खतरों की पहचान करता है और उन्हें नष्ट करने के लिए सटीक निर्देश देता है। यह एआई इंजन की मदद से दुश्मन के विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का कुछ ही सेकंड में पता लगाकर, स्वचालित रूप से उचित हथियार का चुनाव कर उन्हें मार गिराता है। यह सिस्टम थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच वास्तविक समय (real-time) डेटा साझा करता है, जिससे दुश्मन को बेअसर करने में लगने वाला समय (reaction time) काफी कम हो जाता है।

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता ने बढ़ाई धाक किसी भी सैन्य उपकरण की असली पहचान युद्ध के मैदान में होती है। 'आकाशतीर' ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया है। खबरों के अनुसार, इस प्रणाली ने भारतीय आसमान की सुरक्षा करते हुए दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने में असाधारण सफलता हासिल की। वास्तविक युद्ध में इसकी इसी 'कॉम्बैट वैलिडेशन' ने इसे दुनिया भर केर क्षा खरीदारों की पहली पसंद बना दिया है।

UAE की दिलचस्पी के पीछे बड़ा संदेश UAE का 'आकाशतीर' की ओर रुख करना भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। UAE पहले से ही अमेरिका के 'थाड' (THAAD) और 'पैट्रियट' (Patriot) जैसे दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता रहा है। ऐसे में भारत की रक्षा तकनीक को चुनना यह साबित करता है कि भारतीय रक्षा प्रणाली न केवल किफायती है, बल्कि गुणवत्ता में दुनिया के श्रेष्ठतम विकल्पों के बराबर या उनसे बेहतर है।