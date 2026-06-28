मुख्यमंत्री हो या मंत्री अकाल तख्त के आगे क्यों झुकते हैं सब, आखिर क्या है इसकी ताकत?

पंजाब में अकाल तख्त ने 78 सिख विधायकों और 9 मंत्रियों को बेअदबी कानून पर जवाब देने के लिए तलब किया है। इससे पहले CM भगवंत मान को भी 'पंथ विरोधी' घोषित किया गया था। जानिए क्या है अकाल तख्त, इसकी ताकत और क्यों बड़े से बड़ा नेता भी इसके समन को नजरअंदाज नहीं करता।

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर अकाल तख्त चर्चा के केंद्र में है। अकाल तख्त ने पिछले हफ्ते पंजाब के 78 सिख विधायकों और 9 सिख कैबिनेट मंत्रियों को तलब किया है। इन सभी से पूछा जाएगा कि उन्होंने कथित बेअदबी विरोधी कानून का समर्थन अकाल तख्त, SGPC और दूसरी पंथिक संस्थाओं से सलाह किए बिना क्यों किया।

सभी विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले अकाल तख्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक विवादित वीडियो के बाद 'पंथ विरोधी' घोषित कर उनके बहिष्कार का भी आह्वान कर चुका है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अकाल तख्त क्या है, इसकी इतनी ताकत क्यों मानी जाती है और इसके समन को नजरअंदाज करना पंजाब के नेताओं के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है?

क्या है अकाल तख्त? अकाल तख्त, जिसका अर्थ है 'अकाल पुरुष का सिंहासन', सिख धर्म का सबसे बड़ा सांसारिक (टेम्पोरल) धार्मिक संस्थान माना जाता है। यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) के ठीक सामने स्थित है।

इसकी स्थापना सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब ने 1606 से 1609 के बीच कराई थी। मुगल शासन के खिलाफ सिखों की धार्मिक और सामाजिक ताकत का प्रतीक बनाने के लिए इसे सामान्य मुगल सिंहासनों से ऊंचा बनाया गया था।

क्यों मानी जाती है इसकी इतनी अहमियत? अकाल तख्त के प्रमुख को जत्थेदार कहा जाता है। उन्हें सिख समुदाय में सर्वोच्च धार्मिक-सांसारिक प्राधिकारी माना जाता है।

जत्थेदार किसी भी सिख को, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता, मंत्री या अधिकारी क्यों न हो, तलब कर सकते हैं और हुकमनामा यानी धार्मिक आदेश जारी कर सकते हैं।

हालांकि उनके आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस या अदालत की ताकत नहीं होती, लेकिन सिख समाज में इसकी गहरी धार्मिक और नैतिक मान्यता है। यही वजह है कि कई राजा, मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी इसके आदेशों का पालन करते रहे हैं।

आजादी से पहले क्या थी भूमिका? ब्रिटिश शासन से पहले और आजादी के आंदोलन के दौरान अकाल तख्त सिख समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक फैसलों का सबसे बड़ा केंद्र था।

18वीं शताब्दी में यहां सरबत खालसा की बैठकें होती थीं, जिनमें मुगलों और अफगानों के खिलाफ रणनीति बनाई जाती थी।

इतना ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक भी अकाल तख्त के आदेशों के आगे झुके थे। उन्हें एक मामले में अकाल तख्त ने तलब किया था और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सजा भी स्वीकार की थी।

आजादी के बाद भी राजनीति में रहा असर आजादी के बाद भी अकाल तख्त का पंजाब की राजनीति पर बड़ा प्रभाव रहा है।

पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान इसने कई बड़े नेताओं को फटकार लगाई।

1975 की इमरजेंसी में अकाली दल का 'लोकतंत्र बचाओ मोर्चा' यहीं से शुरू हुआ।

उग्रवाद के दौर में जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी अकाल तख्त परिसर से ही सक्रिय रहे। इसके अलावा कई बड़े नेताओं को अकाल तख्त ने तलब किया, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह शामिल हैं। सभी ने बाद में अकाल तख्त के सामने पेश होकर धार्मिक प्रायश्चित किया।

सुखबीर बादल को भी ठहराया था दोषी साल 2024 में अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक आचरण का दोषी (टंखैया) ठहराया था।

उन पर बेअदबी के मामलों और डेरा सच्चा सौदा से जुड़े फैसलों को लेकर कार्रवाई की गई थी। अकाल तख्त ने उनसे सार्वजनिक माफी मांगने और सेवा करने का आदेश दिया था। साथ ही उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से 'पंथ रत्न फख्र-ए-कौम' सम्मान भी वापस ले लिया गया था।

अकाल तख्त कैसी सजा देता है? अकाल तख्त किसी को जेल या जुर्माने की सजा नहीं देता।

अगर किसी को दोषी माना जाता है तो उसे 'टंखैया' घोषित किया जाता है और प्रायश्चित के तौर पर सेवा करने का आदेश दिया जाता है।

इसमें स्वर्ण मंदिर में जूते साफ करना, बर्तन धोना, शौचालय साफ करना, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना या गले में तख्ती लटकाकर सेवा करना शामिल हो सकता है।

जरूरत पड़ने पर सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार भी किया जा सकता है।

अगर समन को नजरअंदाज किया जाए तो क्या होता है? अकाल तख्त के समन को नजरअंदाज करना उसके धार्मिक अधिकार को चुनौती देना माना जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने जब अकाल तख्त के निर्देशों की अनदेखी की थी, तब उन्हें टंखैया घोषित कर धार्मिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया था। बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी।