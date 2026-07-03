क्या है ‘एयरपोर्ट डिवोर्स’, क्यों फ्लाइट पकड़ने से पहले ही अलग हो जाते हैं कपल?
यात्रा करने वालों में आजकल एयरपोर्ट डिवोर्स का चलन बढ़ रहा है। लोग एयरपोर्ट तक तो साथ जाते हैं और इसके बाद अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर ही मिलते हैं। इससे लोगों को पर्सनल स्पेस मिल जाता है।
घूमने-फिरने के शौकीन लोग इंजॉय करने के लिए नए-नए तरीके निकालते ही रहते हैं। पर्यटन की दुनिया में आजकल 'एयरपोर्ट डिवोर्स' का चलन बढ़ रहा है। यह किसी तरह की शादी तोड़ने वाला डिवोर्स नहीं है। इसमें होता ये है कि जैसे आप किसी घरेलू डेस्टिनेशन या फिर विदेश में घूमने का प्लान करते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप अपने पार्टनर को छोड़ देंगे और दोनों अपने-अपने रास्ते जाएंगे। इसके बाद तय समय पर दोनों एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे और फिर वापसी होगी। इसके अलावा कई लोग बोर्डिंग के दौरान ही अलग-अलग फ्लाइट लेते हैं और वापस आने के बाद फिर एयरपोर्ट पर ही मिलते हैं।
2025 में संडे टाइम्स के एक आर्टिकल में ट्रैवल राइटर हुव ओलिवर ने यह विचार लिखा था। इसके बाद लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद साथ कॉफी पीते हैं और फिर वहीं से दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। कई लोग एयरपोर्ट के गेट से अलग-अलग टैक्सी लेते हैं और अपने-अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट के समय से पहले फिर वापस आकर मिलते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं।
क्यों ऐसी यात्रा करते हैं लोग?
इस तरह की यात्रा का उद्देश्य है कि बिना किसी टेंशन के घूमने का आनंद लिया जाए। कपल्स का कहना है कि एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देने के लिए भी इस तरह की यात्रा अच्छी होती है। कई बार कपल में खरीदारी, खाने-पीने की हैबिट या फिर अन्य चीजों को लेकर मतभेद होता है। ऐसे में दूर वाला सफर उनका साथ में हो भी जाता है और फिर अपने ढंग से इंजॉय करने का समय भी मिल जाता है।
इसके लिए पति-पत्नी होना भी जरूरी नहीं है। कई बार दोस्त भी ऐसी यात्रा करते हैं। इसके लिए दोनों का फोन ऑन होने जरूरी है। ट्रैवेलर फोन के जरिए संपर्क में रहते हैं और सिक्योरिटी चेक से पहले या फिर वेटिंग हॉल में उनकी मुलाकात होती है। इस तरह से 'एयरपोर्ट डिवोर्स' रिश्ता तोड़ने का नाम नहीं है बल्कि यात्रा के दौरान स्ट्रेस को कम करना है। इससे कपल को भी आपस में विश्वास और दोनों को सहूलियत देने का अहसास होता है। दोनों कुछ दिनों के लिए अपने पर्सनल स्पेस में अपने पसंद की चीजें कर सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।
ट्रैवल राइर्स का कहना है कि इस तरह की यात्रा के दौरान दोनों को एक दूसरे की और ज्यादा फिक्र रहती है। उन्हें पता होता है कि एयरपोर्ट के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए अलग होने वाले हैं। वहीं दोबारा मिलने के बाद भी उनके बीच प्रेम बना रहता है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें