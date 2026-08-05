अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी थी। अब तक 86 स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें 79 संचालित हैं। आरोप है कि इन स्कूलों का कंट्रोल RSS से जुड़ी संस्थाओं को दिया जा रहा है।

हाल ही में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सैनिक स्कूलों के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नए सैनिक स्कूलों का 'निजीकरण' किया जा रहा है और उनका नियंत्रण आरएसएस (RSS) से जुड़ी संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। दरअसल, संसद की एक समिति ने सैनिक स्कूलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंगलवार को चर्चा की, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन विद्यालयों के संचालन में निजी संस्थानों की भागीदारी का मुद्दा भी शामिल था।

सूत्रों के अनुसार, रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को कैसे और क्यों दी जा रही है? राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों को शामिल करने के पीछे क्या कारण हैं? बता दें कि मंगलवार को समिति की बैठक का विषय ''सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा'' था। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राधामोहन सिंह कर रहे हैं।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भागीदारी अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। इस पर समिति में मौजूद भाजपा सांसदों, विशेषकर सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी आपत्ति जताई और गांधी से अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत इन स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कई स्तरों पर जांच की जाती है। सरकार के अनुसार, चयन का आधार राजनीतिक या वैचारिक झुकाव नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ मानदंड हैं।

क्या है 3P यानी PPP मॉडल सैनिक स्कूलों में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल का अर्थ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से है। इसके तहत भारत सरकार रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसाइटी के जरिए एनजीओ (NGOs), राज्य सरकारों और निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोल रही है। इसी साल मार्च 2026 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के अधिक से अधिक युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करते हुए कहा था कि देशभर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। सिंह ने उत्तराखंड के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही थी।

नए सैनिक स्कूलों का चयन कैसे किया जाता है इससे पहले दिसंबर 2022 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद को बताया था कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), निजी स्कूलों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के साथ साझेदारी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। इनमें से 86 स्कूलों को तीन चरणों में मंज़ूरी दी गई है और अभी 79 स्कूल चल रहे हैं। बाकी स्कूलों के लिए चौथे चरण के तहत आवेदन प्रोसेस किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया था कि NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट और सरकारी स्कूल, ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड कैटेगरी के तहत नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चयन की प्रक्रिया क्या? आवेदन: एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटियां और निजी/सरकारी स्कूल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

दस्तावेज जांच: पांच सेवारत वर्दीधारी अधिकारियों (uniformed officers) की एक समिति बुनियादी ढांचे, भूमि और खेल सुविधाओं की जांच करती है।

भौतिक निरीक्षण: इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM), केंद्रीय या नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और निकटतम सैनिक स्कूल के प्राचार्य की एक समिति स्कूल का भौतिक निरीक्षण करती है।

अंतिम स्वीकृति: अंत में, सैनिक स्कूल सोसायटी के मानद सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी वाली समिति अंतिम रिपोर्ट की जांच करती है।

चयन के मुख्य मापदंड क्या हैं? भौगोलिक विस्तार: प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक सैनिक स्कूल हो।

बुनियादी ढांचा: डे-स्कूलों के लिए न्यूनतम 6 एकड़ और आवासीय स्कूलों के लिए 8 एकड़ भूमि अनिवार्य है।

अकादमिक रिकॉर्ड: पहले से चल रहे स्कूलों (brownfield) के मामले में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है।

वरीयता: निजी डे-स्कूलों की तुलना में बोर्डिंग स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है।