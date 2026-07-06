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EXPLAINER: पूर्व जज यशवंत वर्मा पर अब भी चल सकता है महाभियोग? पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि 20 जुलाई को पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि यशवंत वर्मा पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सभी सुविधाएं छोड़ चुके हैं। ऐसे में अगर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है तो इसके क्या मायने होंगे?

पूर्व जज यशवंत वर्मा पर अब भी चल सकता है महाभियोग? पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचारा के आरपों की जांच करने वाली तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यानी 20 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी। वहीं यशवंत वर्मा अप्रैल महीने में ही इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने अपने सभी जिम्मेदारियां और सुविधाएं पहले ही छोड़ दी हैं। उनकी पेंशन भी भी रिलीज नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है?

बता दें कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव पर साइन किए थे। हालांकि इस्तीफे केबाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पोर्टल में कार्यरत जजों की सूची में उनका नाम बना हुआ है। माना जाता है कि महाभियोग चलाकर उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। बता दें कि पिछळे साल मार्च में उनके आवास पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। उनका कहना था कि ये नोट उनके नहीं हैं बल्कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए साजिश की गई है।

क्या चलाया जाएगा महाभियोग?

अब सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद क्या पूर्व जज के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग का उद्देश्य ही जज को पद से हटाना होता है जो कि वह पहले से ही छोड़ चुके हैं। ऐसे में कानूनी तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जस्टिस वर्मा ने बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराकर प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है।

जुलाई 2025 में दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में इसे स्वीकार किया गया और जांच समिति का गठन किया गया। वहीं राज्य सभा में प्रस्ताव गिर गया। जस्टिस वर्मा ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया और इसके करीब तीन महीने के बाद स्पीकर ने रिपोर्ट पेश करने का ऐलान किया है। इस बार संसद के सामने कई कानूनी चुनौतियां भी हैं।

पहले के मामलों में क्या हुआ

साल 2011 में जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ माहाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। महाभियोग के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर पैनल को भंग कर दिया गया था। इसी तरह जस्टिस सौमित्र सेने के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ था। उन्होंने लोकसभा में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया और फिर महाभियोग की प्रक्रिया बंद कर दी गई।

एक तरफ 1978 की संवैधानिक पीठ के मुताबिक अगर कोई हाई कोर्ट का जज इस्तीफा देता है तो इसे अथॉरिटी स्वीकार करे या ना करे, उसी तारीख से इसे प्रभावी माना जाता है। जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में इस्तीफा तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि संबंधित अथॉरिटी इसे स्वीकार ना करे। इस्तीफे के बाद से जस्टिस वर्मा ने कोई भी न्यायिक काम नहीं किया है। उन्होंने अपने अधिकारों, सुविधाओं, वाहन और आवास को भी सरेंडर कर दिया है। उनकी सैलरी को सीज कर दिया गया है और पेंशन भी नहीं रिलीज की गई है।

जज का इस्तीफा अन्य सरकारी अधिकारियों से अलग

संविधान के आर्टिकल 217 के मुताबिक अगर हाई कोर्ट का कोई जज राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए साइन वाला त्यागपत्र भेजता है तो इसे स्वीकार ही माना जाता है। भारत सरकार बनान गोपाल चंद्र मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जजों के पास एकतरफ संवैधानिक अधिकार है। जज एक संवैधानिक पदाधकारी है ना कि कोई कर्मचारी। इसलिए उनका एकतरफा इस्तीफा भी मंजूर माना जाएगा।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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