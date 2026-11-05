ट्रंप की पार्टी हारी, भारत का हो गया फायदा; पर अब भी अमेरिका कर सकता है नुकसान

अमेरिका में हुआ मध्यावधि चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और रिपबल्किन पार्टी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दल को दोनों सदनों में बड़ा झटका लगा है। समझते हैं कि उनकी पार्टी की हार का असर भारत पर क्या होगा।

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार और अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली मजबूती में भारत कूटनीतिक लाभ देख रहा है। मोटे तौर पर चुनाव के नतीजों को राष्ट्रपति ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत माना जा रहा है जिनका नुकसान पिछले कुछ समय के दौरान भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को उठाना पड़ा।

विदेश मंत्रालय बदलती राजनीतिक स्थिति पर नजर रखे हुए है। सूत्रों ने कहा कि देखना यह होगा कि इन नतीजों को ट्रंप कैसे लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अकूत कार्यकारी शक्तियां हैं। विदेश नीति के मामले में खासकर। यह देखना होगा कि वह अमेरिकी कांग्रेस को अनदेखा करने के लिए इन शक्तियों का कितना उपयोग करते हैं।

ट्रंप के पास अब भी ताकत हालांकि इस मामले से जुडे जानकारों का यह भी मानना है कि मौजूदा हालात में ट्रंप अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं चाहे वह किसी देश पर टैरिफ लगाने का मामला हो या फिर ईरान पर और हमले करने को लेकर। वह खुद को कमजोर नही दिखाना चाहेंगे। ऐसे में अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में टकराव तेज होगा। यह विश्व कूटनीति को भी प्रभावित करेगा। हालांकि ट्रंप स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान युद्ध उनकी हार के लिए बड़ा जिम्मेदार कारण है। यह दर्शाता है कि वह पिछले कदमों की समीक्षा करेंगे।

ट्रंप के फैसलों से ज्यादातर लोग सहमत नहीं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सुधीर कुमार के अनुसार, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रंप के फैसलों से सहमत नहीं हैं। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ने से ट्रंप का नियंत्रण कमजोर हुआ है। इससे भारत विरोधी कानून पारित कराना मुश्किल होगा। डेमोक्रेट्स भारत के साथ अच्छे संबंधों को अमेरिका के दीर्घकालिक हित में मानते हैं। यह भारत के लिए व्यापार समझौते को अपने हितों के अनुरूप अंतिम रूप देने का मौका है।

समलैंगिक सीनेटर बनकर इतिहास रचा इसी तरह मिनेसोटा से पेगी फ्लांगन देश की पहली नेटिव महिला सीनेटर चुनी गई हैं। इसी तरह देश के पहले समलैंगिक सीनेटर क्रिश पपास को न्यू हैम्पशायर से चुना गया है। दक्षिणी कैरोलिना से एनी एंड्रयूज को महिला सीनेटर चुना गया है।

चार राज्यों में अश्वेत गवर्नर निर्वाचित मध्यावधि चुनाव में गवर्नर पद के लिए 36 सीटों पर चुनाव हुए। चार राज्यों में पहली बार अश्वेत गर्वनर चुने गए हैं। इसमें से तीन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। जॉर्जिया से कीशा लांस बॉटम्स अमेरिका के इतिहास में गवर्नर बनने वाली पहली महिला हैं। अटलांटा की मेयर रह चुकी हैं।