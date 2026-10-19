इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में उबाल आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन' (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।

विवाद और राजधानी में चल रहे प्रदर्शनों के बीच अंदर ही अंदर चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव करने पड़े।

चुनाव आयोग (ECI) के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आयोग के तीन में से दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 फैसलों पर कड़ा ऐतराज जताया था। उनका सीधा आरोप था कि ये फैसले उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिए गए। विवाद मुख्य रूप से वोटर लिस्ट डेटाबेस के मैनेजमेंट और वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने या दोबारा शामिल करने से जुड़े नियमों को लेकर था।

इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में उबाल आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन' (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली में धारा 144 लगानी पड़ी, मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े और इंटरनेट तक ठप करना पड़ा। राजधानी किसी किले में तब्दील हो गई थी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने आधिकारिक सफाई में कहा कि फैसलों पर राय अलग होना एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए गए थे। लेकिन अंदर ही अंदर आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव करने पड़े। 23 सितंबर के बाद से चुनाव आयोग की कार्यशैली और वोटर लिस्ट से जुड़े नियमों में आए बड़े बदलावों का सिलसिलेवार ब्योरा नीचे दिया गया है।

कमरों के भीतर फैसले लेने का तरीका बदला 26 सितंबर को हुई एक अहम बैठक के बाद आयोग ने अपने अंदरूनी कामकाज के नियम बदल दिए। अब हर बैठक से पहले बाकायदा एजेंडा सर्कुलेट किया जाएगा और बैठक खत्म होने के बाद 'मिनट्स' यानी मीटिंग की लिखित डिटेल जारी होंगे।

अधिकारियों को आयुक्तों के हर निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी अब आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा।

किसी भी नए आईटी सिस्टम या पोर्टल को लागू करने से पहले अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच करेगी, फिर उसे आयोग के सामने रखा जाएगा।

वोटर डेटाबेस को संभालने वाले मेन प्लेटफॉर्म ECINet की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें IIT या IIIT के एक स्वतंत्र एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही ग्राउंड पर तैनात फील्ड अफसरों को सिस्टम में थोड़ी रियायत और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी।

फॉर्म 6 से हटाई गई अतिरिक्त शर्त जुलाई में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया कॉलम जोड़ा गया था। इसमें आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसका या उसके किसी रिश्तेदार का नाम पिछले SIR (2002-05) की वोटर लिस्ट में दर्ज था।

26 सितंबर को आयोग ने साफ किया कि 1960 के नियमों के तहत तय स्टैंडर्ड फॉर्म ही SIR के बाहर लागू होगा। जिन राज्यों में SIR का काम पूरा हो चुका है, वहां ऑनलाइन फॉर्म 6 से इस शर्त को हटा दिया गया है।

नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 दाखिल करने की सीमा तय वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटवाने के लिए बल्क (एक साथ बड़ी संख्या में) अर्जियां लगाने के आरोपों के बाद आयोग ने 9 अक्टूबर को कड़ा फैसला लिया।

अब कोई भी व्यक्ति दावे और आपत्ति की अवधि के दौरान अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकेगा।

वहीं सामान्य दिनों में वोटर लिस्ट के निरंतर अपडेशन के दौरान कोई भी शख्स हर महीने केवल 5 फॉर्म-7 ही दाखिल कर पाएगा।

अधिकारियों (EROs) को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनें, हर अर्जी का अलग बयान दर्ज करें और जिस व्यक्ति का नाम हटाने की मांग की जा रही है, उसका पक्ष सुने बिना कोई फैसला न लें।

SIR नोटिस पाने वालों को दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत SIR प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के रिकॉर्ड पुराने डेटा से मैच नहीं हो रहे थे या जिनमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियां दिख रही थीं, उन्हें अब चुनाव अधिकारी के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।

अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) खुद ऐसे वोटरों के घर जाएंगे, जरूरी दस्तावेज लेंगे और उन्हें सीधा ECINet पर अपलोड करेंगे।

दफ्तर बुलाकर सुनवाई केवल अपवाद वाले मामलों में ही होगी और कोशिश रहेगी कि यह ऑनलाइन हो। अगर जरूरी हुआ, तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी अधिकृत होकर वोटर की जगह शामिल हो सकेगा।

छूटे हुए वोटरों के लिए विशेष अभियान 1 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक पत्र भेजा गया। इसमें निर्देश दिया गया कि SIR के बाद जो जायज वोटर लिस्ट से छूट गए हैं, उन्हें ढूंढकर वापस जोड़ा जाए। बीएलओ पुरानी और नई लिस्ट का मिलान करेंगे, छूटे हुए लोगों के घर जाएंगे और उनसे फॉर्म 6 भरवाकर दोबारा नाम दर्ज कराएंगे।

17 राज्यों में SSR की घोषणा 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कराने का ऐलान किया। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि माना गया है।

SIR में जहां पूरी वोटर लिस्ट नए सिरे से शून्य से बनाई जाती है, वहीं SSR में मौजूदा लिस्ट को ही आधार मानकर नए नाम जोड़े जाते हैं, सुधार किए जाते हैं या गलत नाम हटाए जाते हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 12 नवंबर को जारी होगी। 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और अंतिम वोटर लिस्ट 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। जिन राज्यों में SIR चल रहा है, उनके लिए अलग से तारीखें आएंगी।

राजनीतिक दलों को अब मिलेगी 'रीडेबल PDF' विपक्ष की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें ऐसी डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए, जिसमें नाम या डेटा आसानी से सर्च किया जा सके। आयोग ने फैसला लिया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को अब इमेज (स्कैन फोटो) वाली पीडीएफ देने के बजाय 'रीडेबल पीडीएफ' में बिना फोटो वाली ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट दी जाएगी। इससे राजनीतिक दल आसानी से डेटा का विश्लेषण और जांच कर सकेंगे।