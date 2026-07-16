रेड सी रूट बंद हो गया तो क्या होगा? भारत पर कितना पड़ेगा असर, जानें एक-एक चीज

तेहरान-वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है तो वे लाल सागर का प्रवेश द्वार बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत पर कितना असर पड़ेगा?

ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को सख्त निर्देश दे दिया है। अगर अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो हूती लाल सागर का प्रवेश द्वार बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर देंगे। इस एक चेतावनी ने वैश्विक शिपिंग जगत में तहलका मचा दिया है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक लाल सागर अगर बंद हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक रुकावट बनी रही तो भारत को लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।

लाल सागर कहां है और क्यों है इतना अहम? लाल सागर उत्तर-पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। यह उत्तर में मिस्र की स्वेज नहर से शुरू होकर दक्षिण में बाब अल-मंडेब स्ट्रेट तक फैला हुआ है, जहां यह अदन की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है। लाल सागर से सटे प्रमुख देशों में मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब और यमन शामिल हैं। यह मार्ग एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा और सबसे व्यस्त समुद्री कॉरिडोर है। दुनिया का लगभग 12-15 प्रतिशत समुद्री व्यापार और 30 प्रतिशत कंटेनर ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरता है। कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), खाद्यान्न, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और तैयार माल का विशाल हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है।

भारत के लिए महत्व भारत के लिए लाल सागर सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का अहम स्तंभ है। भारत का यूरोप की ओर जाने वाला बड़ा निर्यात ( इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी ) इसी रूट से होता है। इसके अलावा कच्चा तेल, LNG, खाद्य तेल, उर्वरक और अन्य जरूरी कच्चे माल का बड़ा हिस्सा लाल सागर-स्वेज मार्ग से आता है। एक तरह से कहा जाए तो यह मार्ग भारत को यूरोपीय बाजार से जोड़ने वाला सबसे तेज और लागत प्रभावी रास्ता है। अगर ये बंद हो गया तो भारत पर सीधा असर पड़ेगा।

अगर लाल सागर बंद हुआ तो क्या होगा? अब सवाल खड़ा होता है कि अगर लाल सागर बंद हो गया तो क्या होगा? रेड सी बंद होने की स्थिति में सभी जहाजों को स्वेज नहर छोड़कर अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप (दक्षिण अफ्रीका) के चारों ओर घूमना पड़ेगा। इस कारण एशिया से यूरोप तक की यात्रा में 10 से 14 दिन या उससे भी अधिक समय लगेगा। मतलब ईंधन की खपत में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस कारण शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा बीमा प्रीमियम में कई गुना इजाफा होगा। इन सब के अलावा माल की डिलीवरी में भी देरी होगी।

भारत पर क्या-क्या असर? यूरोप जाने वाले सामान की डिलीवरी में देरी से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी। खासकर छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऑर्डर रद्द होने और पेनाल्टी का खतरा बढ़ जाएगा।

कच्चे तेल और LNG के आयात पर अतिरिक्त परिवहन लागत से भारत का आयात बिल बढ़ेगा। देश पहले से ही ऊर्जा आयात पर निर्भर है, ऐसे में कीमतों में उछाल आना तय है।

आयातित कच्चे माल (स्टील, प्लास्टिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स) की कीमत बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं, किराने, दवाओं और अन्य उपभोक्ता सामान की कीमतों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

आयात महंगा होने और निर्यात प्रभावित होने से भारत का व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। तैयार है भारत? बता दें कि भारत कई देशों (रूस, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका आदि) से तेल आयात करता है और उसके पास वैकल्पिक समुद्री रास्ते भी हैं। फिर भी लाल सागर यूरोप के साथ व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि अगर बाब अल-मंडेब स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद हुआ तो यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका लग सकता है। लागत और देरी का बोझ बढ़ेगा, जो महंगाई, औद्योगिक मंदी और व्यापार संतुलन बिगाड़ सकती है।