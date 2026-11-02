सुनेत्रा पवार को लेकर NCP में क्या चल रहा? अमित शाह से मुलाकात के बाद आया बड़ा बयान

एनसीपी ने सोमवार को अंदरूनी फूट की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पहले से तय थी और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है।

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक को लेकर अंदरूनी मतभेद और फूट की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी ने साफ कहा कि यह मुलाकात पहले से तय थी और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। NCP के नेशनल चीफ प्रवक्ता उमेश पाटिल ने उन दावों को गलत बताया, जिनमें कहा गया था कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार तथा राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को किनारे किया जा रहा है।

पाटिल ने कहा कि ये खबरें गलत, बेबुनियाद और लोगों को गुमराह करने वाली हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वाल्से पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे अमित शाह से मिले। इस मुलाकात के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया था कि भाजपा, महायुति को मजबूत करने के लिए NCP के दोनों गुटों के विलय पर विचार कर रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को इस प्रक्रिया में किनारे किया जा सकता है।

बैठक से पहले तय थी उमेश पाटिल ने इन अनुमानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बैठक पहले से प्लान की गई थी। उन्होंने बताया कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार पहले ही अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे। उस मुलाकात में उन्होंने अजित पवार की अचानक मौत के बाद पार्टी के सामने आ रही दिक्कतों और चुनौतियों पर विस्तार से बात की थी। उसी बातचीत के दौरान सुनेत्रा पवार ने शाह से कहा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह उनसे मिलना चाहता है और उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा था। इसलिए सोमवार की बैठक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी।

पाटिल ने आगे कहा कि बैठक में NCP नेताओं ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दे और समस्याएं भी उठाईं। इसके साथ ही उन्होंने महायुति के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बैठक को अनावश्यक राजनीतिक एंगल देने और पार्टी में अंदरूनी मतभेद या तालमेल की कमी की कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी महायुति गठबंधन का अहम और सक्रिय हिस्सा है और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है।

मीडिया से एक अपील उमेश पाटिल ने मीडिया से अपील की कि NCP के बारे में कोई भी खबर छापने से पहले तथ्यों की जांच जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बैठकों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अनुमानों और अटकलों को सच्चाई के रूप में पेश करना सही नहीं है। NCP ने दोहराया कि दिल्ली की यह बैठक पार्टी, राज्य और चुनाव क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर पहले से तय औपचारिक चर्चा थी। इसमें किसी को बाहर रखने या फूट दिखाने जैसी कोई बात नहीं थी।