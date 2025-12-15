Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsWhat happened to the case of Justice Yashwant Verma who was embroiled in the cash scandal
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा केस का क्या हुआ, मिल गया आखिरी अल्टीमेटम

कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा केस का क्या हुआ, मिल गया आखिरी अल्टीमेटम

संक्षेप:

समिति ने कहा था कि हमें 'यह बात मानने में कोई झिझक नहीं है कि सीधे और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ-साथ विशेषज्ञों के सबूतों से साबित होता है कि नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रीसेंट के स्टोररूम में कैश पाया गया था।'

Dec 15, 2025 08:05 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

लोकसभा में अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कैश कांड की जांच को लेकर गठित समिति ने उन्हें 6 हफ्तों का और समय देने का फैसला किया है। साथ ही साफ किया है कि इससे ज्यादा समय उन्हें नहीं दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 अगस्त को समिति का गठन किया था। जस्टिस वर्मा को हटाने का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पर 146 सांसदों ने दस्तखत किए थे। इसके अलावा तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से भी एक समिति बनाई गई थी। सदन की समिति ने जस्टिस वर्मा के इस दावे को खारिज कर दिया था कि उन्हें बदनाम करने के लिए नकदी छिपाई गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट जज अरविंद कुमार की अगुवाई में जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने जस्टिस वर्मा से उनपर लगे आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 5 दिसंबर को हुई कार्यवाही के दौरान जस्टिस वर्मा ने समिति की तरफ से उनपर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों पर जवाब देने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा था।

अब कमेटी ने उन्हें विस्तार से जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। उन्हें इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं मिलेगा। जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में कार्यवाही शुरू हो सकती है। जांच समिति ने सबूतों के साथ मेमो ऑफ चार्जेस दाखिल किया है। इसमें दिल्ली पुलिस और अग्निशमन की तरफ से 14-15 मार्च की रात बनाए गए आग बुझाते हुए वीडियो, गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं।

लोकसभा स्पीकर की तरफ से गठित समिति की कार्यवाही में जस्टिस वर्मा को आरोपों के खिलाफ सफाई देने और गवाह पेश करने का मौका मिलेगा। सदन की तरफ से बनाई समिति ने जस्टिस वर्मा की दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदनाम करने कि लिए कैश रखा गया था।

समिति ने कहा था कि हमें 'यह बात मानने में कोई झिझक नहीं है कि सीधे और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ-साथ विशेषज्ञों के सबूतों से साबित होता है कि नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रीसेंट के स्टोररूम में कैश पाया गया था।' समिति ने दर्ज किया था कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत चंडीगढ़ के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की तरफ से सही पाए गए हैं। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि जले हुए 500 रुपये को नोटों की गड्डियों को 15 मार्च की सुबह 'भरोसेमंद नौकरों' की मदद से साफ किया गया था। साथ ही कहा गया था कि ये सब जस्टिस वर्मा के निजी सचिव की मौजूदगी में हुआ था।

समितियां

सदन की तरफ से बनाई गई समिति में जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य हैं। 22 मार्च को तत्कालीन सीजेआई खन्ना की बनाई समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरमन शामिल थे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।