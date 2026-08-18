अकेले ट्रेकिंग पर निकले टेक प्रोफेशनल के साथ क्या हुआ? ड्रोन फुटेज के बाद बढ़ी चिंता
बेंगलुरु ग्रामीण के शिवगंगे हिल पर अकेले ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए 31 वर्षीय टेक प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय की मौत की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन फुटेज में घने जंगल में मानव शरीर जैसी वस्तु दिखाई देने के बाद रेस्क्यू टीमें उस दुर्गम स्थान तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं।
बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र के शिवगंगे हिल पर अकेले ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए 31 वर्षीय टेक प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय की मौत की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान घने जंगल में मानव शरीर जैसी वस्तु दिखाई देने के बाद यह आशंका और प्रबल हो गई है। बता दें कि अद्वैत उपाध्याय आईआईटी के पूर्व छात्र और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे व्हाइटफील्ड स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं और कडुगोडी में रहते हैं। पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में उन्हें शिवगंगे पहुंचते देखा गया था। उन्होंने ट्रेक शुरू किया था और दोपहर तक लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक वे वापस नहीं लौटे।
किराए की बाइक से पहुंचे थे शिवगंगे
बताया जाता है कि अद्वैत ने शिवगंगे जाने के लिए एक किराए पर बाइक ली थी। बाद में पुलिस को वह बाइक पहाड़ी के नीचे खड़ी मिली, लेकिन अद्वैत का कोई पता नहीं चला। उनके मोबाइल फोन का आखिरी सिग्नल कुनिगल रोड पर कुडुरु में मिला, जो शिवगंगे ट्रेकिंग रूट से दूर है। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। तलाशी अभियान तेज करने के बाद ड्रोन टीमों ने खतरनाक शांताला ड्रॉप के नीचे घने पेड़ों में मानव शरीर जैसी वस्तु देखी। शांताला ड्रॉप पहाड़ी का एक अत्यंत खड़ी और दुर्गम हिस्सा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि अद्वैत दुर्घटनाग्रस्त हो गए या गिरकर उनकी मृत्यु हो गई हो। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि वह वस्तु अद्वैत का ही शरीर है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुंच पाई हैं।
100 कर्मी खोज अभियान में शामिल
पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग के लगभग 100 कर्मी खोज अभियान में शामिल हैं। कई ड्रोन टीमें और ग्राउंड स्टाफ शिवगंगे हिल, शांताला ड्रॉप तथा आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रहे हैं। इस बीच, जांच अधिकारी अद्वैत के लापता होने से पहले की गतिविधियों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। पुलिस उनके लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री की भी जांच कर रही है, जिसमें कथित रूप से शिवगंगे, शांताला ड्रॉप और बेंगलुरु के आसपास आत्महत्या से जुड़ी जगहों की खोज शामिल बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है और यह साबित नहीं हुआ है कि अद्वैत का इरादा आत्महत्या का था।
फिलहाल मुख्य फोकस लापता ट्रेकर को खोजने और ड्रोन से देखी गई वस्तु की पुष्टि करने पर है। इंदौर पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने अभी तक उनसे आधिकारिक संपर्क नहीं किया है। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने पर इंदौर पुलिस को पता चला कि अद्वैत इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर के अतिरिक्त डीसीपी ने कहा कि यदि अद्वैत का परिवार मदद के लिए संपर्क करता है तो पुलिस हर संभव सहायता करेगी। इंदौर पुलिस स्वयं भी संबंधित थाने और बेंगलुरु अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी जुटा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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