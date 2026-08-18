अकेले ट्रेकिंग पर निकले टेक प्रोफेशनल के साथ क्या हुआ? ड्रोन फुटेज के बाद बढ़ी चिंता

बेंगलुरु ग्रामीण के शिवगंगे हिल पर अकेले ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए 31 वर्षीय टेक प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय की मौत की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन फुटेज में घने जंगल में मानव शरीर जैसी वस्तु दिखाई देने के बाद रेस्क्यू टीमें उस दुर्गम स्थान तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं।

बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र के शिवगंगे हिल पर अकेले ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए 31 वर्षीय टेक प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय की मौत की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान घने जंगल में मानव शरीर जैसी वस्तु दिखाई देने के बाद यह आशंका और प्रबल हो गई है। बता दें कि अद्वैत उपाध्याय आईआईटी के पूर्व छात्र और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे व्हाइटफील्ड स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं और कडुगोडी में रहते हैं। पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में उन्हें शिवगंगे पहुंचते देखा गया था। उन्होंने ट्रेक शुरू किया था और दोपहर तक लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक वे वापस नहीं लौटे।

किराए की बाइक से पहुंचे थे शिवगंगे बताया जाता है कि अद्वैत ने शिवगंगे जाने के लिए एक किराए पर बाइक ली थी। बाद में पुलिस को वह बाइक पहाड़ी के नीचे खड़ी मिली, लेकिन अद्वैत का कोई पता नहीं चला। उनके मोबाइल फोन का आखिरी सिग्नल कुनिगल रोड पर कुडुरु में मिला, जो शिवगंगे ट्रेकिंग रूट से दूर है। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। तलाशी अभियान तेज करने के बाद ड्रोन टीमों ने खतरनाक शांताला ड्रॉप के नीचे घने पेड़ों में मानव शरीर जैसी वस्तु देखी। शांताला ड्रॉप पहाड़ी का एक अत्यंत खड़ी और दुर्गम हिस्सा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि अद्वैत दुर्घटनाग्रस्त हो गए या गिरकर उनकी मृत्यु हो गई हो। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि वह वस्तु अद्वैत का ही शरीर है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुंच पाई हैं।

100 कर्मी खोज अभियान में शामिल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग के लगभग 100 कर्मी खोज अभियान में शामिल हैं। कई ड्रोन टीमें और ग्राउंड स्टाफ शिवगंगे हिल, शांताला ड्रॉप तथा आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रहे हैं। इस बीच, जांच अधिकारी अद्वैत के लापता होने से पहले की गतिविधियों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। पुलिस उनके लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री की भी जांच कर रही है, जिसमें कथित रूप से शिवगंगे, शांताला ड्रॉप और बेंगलुरु के आसपास आत्महत्या से जुड़ी जगहों की खोज शामिल बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है और यह साबित नहीं हुआ है कि अद्वैत का इरादा आत्महत्या का था।