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'आप कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का क्या हुआ?' सोनम वांगचुक ने दिया अपडेट

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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28 जून से ही भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो मैसेज जारी किया है। साथ ही बताया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या बात हुई।

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने खत्म कर दिया अनशन (PTI)

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं और उन्होंने शुक्रवार को इसकी वजह भी बता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज नहीं करने और नीट पेपर लीक में खुदकुशी करने वाले पीड़ितों के लिए मुआवजा दिए जाने पर सहमति जता दी है। हालांकि, उन्होंने बताया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार ने कोई तत्काल आश्वासन नहीं दिया है।

वांगचुक ने कहा, '26वें दिन मैं आप लोगों को खास खबर बताना चाहूंगा। अभी रात के लगभग 12.30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहां आए थे।' उन्होंने कहा, 'और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वह संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। यह आश्वासन दिया और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी यह आश्वासन दिया।'

सोनम वांगचुक की मांग

उन्होंने कहा, 'जिसका कि दो दिन से हम बहुत बातचीत कर रहे थे कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें दो दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर दो दिन और बैठना करना पड़ा और ज्यादा भी बैठ जाता तो। आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है।'

उन्होंने बताया है कि सरकार दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज नहीं करने के लिए तैयार है। साथ ही उन लोगों पर केस नहीं होगा, जो 20 जुलाई को मार्च में शामिल हुए थे। साथ ही सरकार ने संसद में पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर चर्चा का आश्वासन पहले ही दे दिया है। इसके अलावा सरकार हाल ही में हुए नीट पेपर लीक में सुसाइड करने वालों के परिवार को उचित मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं?

वांगचुक ने कहा, 'अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर क्या हुआ? पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के अह फर्श पर तो इस पर चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में खत्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हजारों लोगों ने मुझे आज से दो-तीन हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान जरूरी है। आपको संघर्ष आगे रखना है। जिंदा रहना जरूरी है।'

सरकार का ही नुकसान, वांगचुक बोले

उन्होंने कहा, 'मगर मैं यह भी नहीं मानता कि हमने यह हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वह ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा। सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका यह सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह बात नहीं थी। इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीकों से। ज्यादा जरूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस ना लगे। आपको नहीं पता है।'

लद्दाख का किया जिक्र

वांगचुक ने कहा, 'मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें एफआईआर के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यह हमने उनसे हासिल किया है। इसकी मुझे खुशी है और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसकी मुझे खुशी है और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूंगा जो कि हमारी संसद है वहां पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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