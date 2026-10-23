तेलंगाना में 'अब्दुल' का क्या हुआ? मुस्लिमों को नेता बनाने की बात पर ओवैसी से कांग्रेस ने पूछा

ओवैसी ने मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा था कि नेहरू-गांधी परिवार या यादवों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने समुदाय के भीतर से ही नेता तैयार करें।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों की राजनीति को हवा दे दी है। इसका असर तेलंगाना तक में देखने को मिल रहा है। ओवैसी ने मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा था कि नेहरू-गांधी परिवार या यादवों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने समुदाय के भीतर से ही नेता तैयार करें। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि वे एक ऐसा नेतृत्व फॉर्मूला दूसरों को बता रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद अपने राज्य में कभी लागू नहीं किया।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कांग्रेस के हैदराबाद लोकसभा सीट के प्रभारी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के हवाले से कहा, "ओवैसी एक ऐसा नेतृत्व फॉर्मूला बता रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद हैदराबाद या तेलंगाना में कभी लागू नहीं किया।"

उन्होंने कहा, "तेलंगाना में दशकों तक राजनीतिक दबदबा रहने के बावजूद AIMIM ने अपने पारंपरिक गढ़ों के बाहर असल में कितने स्वतंत्र मुस्लिम नेता तैयार किए हैं?"

तेलंगाना में अब्दुल का क्या हुआ? उन्होंने कहा, "ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कह रहे हैं कि अब्दुल को अब दूसरों के लिए कालीन नहीं बिछाना चाहिए, बल्कि खुद नेता बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन आजमगढ़ या रामपुर में यह सलाह देने से पहले उन्हें हमें बताना चाहिए कि तेलंगाना में अब्दुल का क्या हुआ? उसे कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया?"

यूपी में क्या बोले थे ओवैसी? आपको बता दें कि हाल ही में रामपुर में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा था, "उनकी दिक्कत यह है कि वे नहीं चाहते कि कोई अब्दुल नेता बने। अब्दुल का बस यही काम है कि वह नेहरू-गांधी या यादव परिवार के लोगों के लिए कालीन बिछाए ताकि वे उस पर अपने तकिए रखकर आराम कर सकें। अब्दुल इस दुनिया में सिर्फ कालीन बिछाने के लिए नहीं आया है।"

इस तरह के शब्द क्यों बोलते हैं ओवैसी: कांग्रेस नेता तेलंगाना सरकार के सलाहकार शब्बीर अली ने कहा, "ओवैसी अब्दुल, कालीन, शेरवानी, दाढ़ी और टोपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इससे मुसलमान केवल दब्बू अनुयायियों की तरह दिखते हैं।"

वहीं, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से AIMIM केवल 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ रही है। उन्होंने कहा, "ओवैसी बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम युवाओं को टिकट क्यों नहीं देते?"