12 मार्च 2011 को क्या हुआ था? DGCA ने पायलट से छीन ली थी नौकरी; अब HC ने खूब फटकारा

साल 2011 में जितेंद्र कृष्ण वर्मा की उम्र 46 साल थी। वह अपने करियर के शीर्ष पर थे और उस समय एयर इंडिया के बेड़े में शामिल सभी तीनों तरह के विमानों को उड़ाने वाले गिने-चुने पायलटों में से एक थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा साल 2011 में जितेंद्र वर्मा का लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि बिना किसी जांच, बिना कारण बताओ नोटिस और बिना किसी सबूत के एक शानदार करियर वाले पायलट की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। 61 साल के पायलट जितेंद्र कृष्ण वर्मा ने इस जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, "एविएशन और उड़ना मेरे खून में है। मैं फिर से उड़ान भरना चाहता हूं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं।''

साल 2011 में जितेंद्र कृष्ण वर्मा की उम्र 46 साल थी। वह अपने करियर के शीर्ष पर थे और उस समय एयर इंडिया के बेड़े में शामिल सभी तीनों तरह के विमानों को उड़ाने वाले गिने-चुने पायलटों में से एक थे। उनका 22 साल का बेदाग सर्विस रिकॉर्ड था।

12 मार्च 2011 की वह काली रात जितेंद्र वर्मा शंघाई से नई दिल्ली की फ्लाइट लेकर लौटे थे। दिल्ली के एक होटल में ठहरे जितेंद्र कृष्ण वर्मा को अचानक दिल्ली पुलिस ने समन किया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर फ्लाइंग लाइसेंस हासिल किया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि एक हफ्ते के भीतर यानी 19 मार्च को उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इस एक आरोप ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी।

जितेंद्र वर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को अपनी आपबीती बताते हुए कहा, "मैं कभी कोर्ट या पुलिस स्टेशन नहीं गया था और अचानक मुझे मीडिया ट्रायल का शिकार बना दिया गया। जल्दबाजी में लिए गए निलंबन के फैसले के कारण मेरी नौकरी चली गई। मैंने अपना घर खो दिया, तलाक हो गया और बच्चों की कस्टडी भी छिन गई। पिछले 15 सालों से मैंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं है।"

आर्थिक तंगी का आलम यह था कि वह पुणे या मुंबई जैसे शहरों का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्हें गुजरात में अपने पिता के घर पर शरण लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि अगर भाई-बहनों और दोस्तों का साथ न होता तो शायद उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती। इस कानूनी लड़ाई में उनके 50 लाख रुपये से अधिक खर्च हो गए।

हाईकोर्ट ने DGCA को क्यों फटकारा? जस्टिस मनीष एम. पितले और जस्टिस श्रीराम वी. शिरसाट की बेंच ने पाया कि DGCA का आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और मनमाना था। अदालत ने तल्खी भरे लजहे में बात की है। दिल्ली पुलिस 15 साल में भी जितेंद्र वर्मा के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय नहीं कर पाई। DGCA अदालत के सामने वह फर्जी मार्कशीट तक पेश नहीं कर सका, जिसके इस्तेमाल का आरोप वर्मा पर लगाया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा, एयरक्राफ्ट रूल्स के नियम 39-A के तहत किसी का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने से पहले उसका पक्ष सुनना और लिखित कारण बताना जरूरी है, जो DGCA ने नहीं किया। DGCA ने नियम 19 का हवाला देकर अपना बचाव करना चाहा, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि यह नियम केवल उन पर लागू होता है जिन्हें दोषी ठहराया जा चुका हो। चूंकि वर्मा दोषी सिद्ध नहीं हुए थे, इसलिए यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध थी।

अदालत ने अब DGCA को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर जितेंद्र वर्मा को अपना पक्ष रखने का मौका दे और एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मिल चुकी थी राहत जितेंद्र वर्मा ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी थी। एयर इंडिया से उनकी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था, जिस फैसले को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद वह तकनीकी रूप से एयर इंडिया में दोबारा शामिल तो हो गए थे, लेकिन DGCA द्वारा लाइसेंस बहाल न किए जाने के कारण वे उड़ान नहीं भर पा रहे थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से उनके उड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है।