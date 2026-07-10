Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जहां चीखी थी मासूम, वहीं मरा प्रभास मंडल; 96 घंटे में लिखी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के आरोपी प्रभास मंडल के एनकाउंटर की जांच अब सीआईडी को सौंपने की तैयारी है। खास बात है कि सीसीटीवी फुटेज में मंडल ही आखिरी बार बच्ची के साथ देखा गया था।

जहां चीखी थी मासूम, वहीं मरा प्रभास मंडल; 96 घंटे में लिखी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट

तारीख 4 जुलाई, जगह सूर्यपुर हाट। पश्चिम बंगाल के इस इलाके में एक तालाब से बोरे में 11 साल की मासूम की लाश मिलती है। बारुईपुर की यह बच्ची अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे दरिंदों ने उसे नोच डाला। सबसे दर्दनाक है कि उस बच्ची ने सबसे पहले शरीर पर हैवानियत झेली और बाद में जो थोड़ी बहुत जान बची थी, वो बोरे में मुड़े हुए हाथ और पैरों के साथ डूबकर निकल गई। कट टू 8 जुलाई, बुधवार। ठीक उसी जगह से थोड़ी दूर पर मासूम की हत्या का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस की गोली खाकर पड़ा था। मंडल वही आदमी था, जो आखिरी बार उस बच्ची के साथ दिखा था।

बच्ची ने झेला, उसे सुनकर रो देंगे

6 जुलाई को पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की कहानी बयां करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि लड़की के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था या उसका सिर किसी कठोर सतह पर जोर से पटका गया था। रिपोर्ट से पता चला कि तालाब में फेंके जाते समय लड़की जिंदा थी। जांच के दौरान उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि लड़की के निजी अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उसके शरीर पर खरोंच और काटने के निशान भी मिले हैं।

ये भी पढ़ें:दरिंदे ने आधी रात खाई पुलिस की गोली, बंगाल में बच्ची को टॉर्चर करने वाला ऐसे मरा

कैसे मरा दरिंदा

मंगलवार को रात के करीब 1 बजकर 45 मिनट हो रहे थे। पुलिस मंडल को लेकर सीन रीक्रिएट कराती है। इलाका वही था, जहां मासूम की लाश मिली थी। आनंदबाजार की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि जांच चल ही रही थी कि मंडल ने भागने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस समय उसके पास पुलिस सर्किल इंचार्ज रॉनी सरकार खड़े थे।

दावे हैं कि मंडल ने सरकार की कमर से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां भी चला दीं। आरोपी की इसी हरकत ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। हरकत में आए बारुईपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ए मंडल ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और मंडल पर जवाबी कार्रवाई कर दी। उनकी गोलियां आरोपी का सीना चीर कर निकली और एक कमर से कुछ ऊपर लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी।

बारुईपुर पुलिस डायरेक्टरेट के एक अधिकारी ने कहा, 'शरीर पर दो जगह गोली घुसने और दो जगह निकलने के निशान थे। शरीर में कोई गोली या गोली का टुकड़ा न मिलने से पता चलता है कि गोलियां शरीर के आर-पार निकल गईं।'

ये भी पढ़ें:जिसकी लिंचिंग हुई, वह बेकसूर था; बंगाल कांड पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान

घरवालों ने मनाकर दिया प्रभास मंडल घर पर नहीं है

इस मामले की जांच में जुटे इलाके के एक रहवासी ने टेलीग्राफ को बताया था, 'हमने CCTV फुटेज की जांच की और एक क्लिप में उसे शाम 4:35 बजे देखा। फिर शाम करीब 4:42 बजे उसे एक स्कूल के पास लाल टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति के साथ देखा गया। उस व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। बाद में हमने उसे एक और व्यक्ति से बात करते हुए देखा, जिसकी पहचान हम कर सके।'

उन्होंने कहा, 'यह व्यक्ति प्रभास मंडल था। जब हम रात करीब 3 बजे उसके घर पहुंचे, तो उसकी पत्नी और मां ने कहा कि वह घर पर नहीं है। लेकिन अंदर से आई एक आवाज से हमें शक हुआ। तब पुलिस ने हमारी मदद की और घर में दाखिल हुई। वह एक कोने में छिपा हुआ था।'

कैसे पता चला दरिंदगी हुई

अखबार के अनुसार, मंडल ने सबसे पहले अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की। रहवासी बताते हैं, 'उसने बताया कि लड़की को खाने के लिए नूडल्स दिए थे और दूसरों का नाम लगा दिया। उसने यह तक कह दिया कि उन लोगों ने लड़की को पैसों के लिए किडनैप किया है और इस कांड में वह शामिल नहीं था।' उन्होंने कहा, 'बाद में उसने माना कि वह उन लोगों में शामिल था, जिन्होंने अपहरण और दरिंदगी की।'

ये भी पढ़ें:मारा गया बंगाल का दरिंदा, 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर

अब आगे क्या

प्रभास मंडल की मौत की जांच अब CID यानी अपराध जांच विभाग करेगा। इसकी वजह है कि इस मुठभेड़ में बारुईपुर पुलिस जिले के कर्मी शामिल थे, इसलिए स्थानीय पुलिस खुद इस घटना की जांच नहीं कर सकती है। इसलिए सीआईडी को एक स्वतंत्र जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि न्यायिक जांच इसके साथ-साथ जारी रहेगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।