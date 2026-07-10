जहां चीखी थी मासूम, वहीं मरा प्रभास मंडल; 96 घंटे में लिखी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के आरोपी प्रभास मंडल के एनकाउंटर की जांच अब सीआईडी को सौंपने की तैयारी है। खास बात है कि सीसीटीवी फुटेज में मंडल ही आखिरी बार बच्ची के साथ देखा गया था।

तारीख 4 जुलाई, जगह सूर्यपुर हाट। पश्चिम बंगाल के इस इलाके में एक तालाब से बोरे में 11 साल की मासूम की लाश मिलती है। बारुईपुर की यह बच्ची अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे दरिंदों ने उसे नोच डाला। सबसे दर्दनाक है कि उस बच्ची ने सबसे पहले शरीर पर हैवानियत झेली और बाद में जो थोड़ी बहुत जान बची थी, वो बोरे में मुड़े हुए हाथ और पैरों के साथ डूबकर निकल गई। कट टू 8 जुलाई, बुधवार। ठीक उसी जगह से थोड़ी दूर पर मासूम की हत्या का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस की गोली खाकर पड़ा था। मंडल वही आदमी था, जो आखिरी बार उस बच्ची के साथ दिखा था।

बच्ची ने झेला, उसे सुनकर रो देंगे 6 जुलाई को पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की कहानी बयां करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि लड़की के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था या उसका सिर किसी कठोर सतह पर जोर से पटका गया था। रिपोर्ट से पता चला कि तालाब में फेंके जाते समय लड़की जिंदा थी। जांच के दौरान उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि लड़की के निजी अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उसके शरीर पर खरोंच और काटने के निशान भी मिले हैं।

कैसे मरा दरिंदा मंगलवार को रात के करीब 1 बजकर 45 मिनट हो रहे थे। पुलिस मंडल को लेकर सीन रीक्रिएट कराती है। इलाका वही था, जहां मासूम की लाश मिली थी। आनंदबाजार की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि जांच चल ही रही थी कि मंडल ने भागने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस समय उसके पास पुलिस सर्किल इंचार्ज रॉनी सरकार खड़े थे।

दावे हैं कि मंडल ने सरकार की कमर से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां भी चला दीं। आरोपी की इसी हरकत ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। हरकत में आए बारुईपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ए मंडल ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और मंडल पर जवाबी कार्रवाई कर दी। उनकी गोलियां आरोपी का सीना चीर कर निकली और एक कमर से कुछ ऊपर लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी।

बारुईपुर पुलिस डायरेक्टरेट के एक अधिकारी ने कहा, 'शरीर पर दो जगह गोली घुसने और दो जगह निकलने के निशान थे। शरीर में कोई गोली या गोली का टुकड़ा न मिलने से पता चलता है कि गोलियां शरीर के आर-पार निकल गईं।'

घरवालों ने मनाकर दिया प्रभास मंडल घर पर नहीं है इस मामले की जांच में जुटे इलाके के एक रहवासी ने टेलीग्राफ को बताया था, 'हमने CCTV फुटेज की जांच की और एक क्लिप में उसे शाम 4:35 बजे देखा। फिर शाम करीब 4:42 बजे उसे एक स्कूल के पास लाल टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति के साथ देखा गया। उस व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। बाद में हमने उसे एक और व्यक्ति से बात करते हुए देखा, जिसकी पहचान हम कर सके।'

उन्होंने कहा, 'यह व्यक्ति प्रभास मंडल था। जब हम रात करीब 3 बजे उसके घर पहुंचे, तो उसकी पत्नी और मां ने कहा कि वह घर पर नहीं है। लेकिन अंदर से आई एक आवाज से हमें शक हुआ। तब पुलिस ने हमारी मदद की और घर में दाखिल हुई। वह एक कोने में छिपा हुआ था।'

कैसे पता चला दरिंदगी हुई अखबार के अनुसार, मंडल ने सबसे पहले अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की। रहवासी बताते हैं, 'उसने बताया कि लड़की को खाने के लिए नूडल्स दिए थे और दूसरों का नाम लगा दिया। उसने यह तक कह दिया कि उन लोगों ने लड़की को पैसों के लिए किडनैप किया है और इस कांड में वह शामिल नहीं था।' उन्होंने कहा, 'बाद में उसने माना कि वह उन लोगों में शामिल था, जिन्होंने अपहरण और दरिंदगी की।'