Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat happened during their honeymoon wife suicideThe husband traveled 1,000 km to die
श्रीलंका में हनीमून के दौरान क्या हुआ कि पत्नी ने दी दी जान? 1 हजार किमी दूर जाकर पति ने की खुदकुशी

श्रीलंका में हनीमून के दौरान क्या हुआ कि पत्नी ने दी दी जान? 1 हजार किमी दूर जाकर पति ने की खुदकुशी

संक्षेप:

बेंगलुरु में पति-पत्नी के बीच विवाद और फिर खुदकुशी ने सनसनी मचा दी है। सूरज और उनकी पत्नी गणवी में विवाद के बाद वे हनीमून से जल्द वापस आ गए थे। पत्नी ने खुदकुशी कर ली और फिर सूरज ने 1000 किमी दूर नागपुर में फांसी लगा ली।

Dec 29, 2025 10:37 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेंगलुरु से लगभग एक हजार किलोमीटर दूर नागपुर के एक होटल में 36 साल के सूरज शिवन्ना ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। शिवन्ना की मां ने बेटे की हालत देखी तो उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, हालांकि उनकी जान बच गई। मां जयंती की हालत नाजुक बनी हुई है। इससे दो दिन पहले ही गुरुवार को शिवन्ना की पत्नी गणवी ने बेंगलुरु में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पत्नी गणवी के परिवार से परेशान होकर सूरज 1000 किमी दूर नागपुर चले आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूरज और गणवी की शादी 29 अक्टूबर को बड़े धूमधाम हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। जानकारी के मुताबिक हनीमून के दौरान ही दोनों में कुछ विवाद हो गया और पिछले सप्ताह वे बेंगलुरु वापस लौट आए। सूरज की पत्नी के घर वालों ने आरोप लगाया था कि गणवी को झगड़े के बाद सूरज श्रीलंका से वापस ले आए थे और फिर उनका परिवार भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था।

मंगलवार को गणवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। गुरुवार को पत्नी की मौत हो गई। गणवी के घऱ वालों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया था। इसके बदा ही शिवन्ना और उनकी मां जयंती नागपुर चले गएऔर बाद में होटल के कमरे में शिवन्ना काशव पाया गया। सूरज के भाई संजय शिवन्ना ने नागपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनकी मां अब भी अस्पताल में हैं और हालत गंभीर बनी हुई है।

शादी से पहले के रिलेशनशिप पर हुआ था विवाद

पुलिस का कहना है कि सूरज बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा का रहने वाला था। उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता था। वहीं गणवी ने भी एमबीए कर रखा था। श्रीलंका में हनीमून के दौरान सूरज को गणवी के पहले के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। इसको लेकर ही दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पांच दिन में ही दोनों हनीमून से लौट आए।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानं तो हनीमून से लौटने के बाद परिवार ने दोनों के समझाने की कोशिश की थी। वहीं गणवी के परिवार का कहना है कि ससुराल में उन्हें ताने मारे जाते थे। वहीं लोकलाज के चलते सूरज तलाक को भी तैयार नहीं थे। इसके बाद गणवी को उनके माता पिता अपने घर ले गए। कुछ देर बाद ही गणवी ने पंखे से लटककर जान दे दी।

सूरज के खिलाफ जब गणवी के माता पिता ने केस दर्ज करवाया तो सूरज, भाई संजय और मां जयंती के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। इसके बाद वे नगपुर गए और वहां दो कमरे बुक करवाए। रात में लगभग साढ़े 12 बजे जयंती ने देखा कि सूरज ने फांसी लगा ली है। इसके बाद जयंती ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि उनका फंता टूट गया और आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। इसके बाद जयंती को अस्पताल ले जाया गया। सूरज के भाई संजय का कहना है कि इस मामले में दहेज का कोई मुद्दा ही नहीं था। गणवी का परिवार लगातारधमकी दे रहा था और इसलिए सूरज बहुत डर गया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Suicide News Suicide Case
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।