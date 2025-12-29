श्रीलंका में हनीमून के दौरान क्या हुआ कि पत्नी ने दी दी जान? 1 हजार किमी दूर जाकर पति ने की खुदकुशी

संक्षेप: बेंगलुरु में पति-पत्नी के बीच विवाद और फिर खुदकुशी ने सनसनी मचा दी है। सूरज और उनकी पत्नी गणवी में विवाद के बाद वे हनीमून से जल्द वापस आ गए थे। पत्नी ने खुदकुशी कर ली और फिर सूरज ने 1000 किमी दूर नागपुर में फांसी लगा ली।

बेंगलुरु से लगभग एक हजार किलोमीटर दूर नागपुर के एक होटल में 36 साल के सूरज शिवन्ना ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। शिवन्ना की मां ने बेटे की हालत देखी तो उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, हालांकि उनकी जान बच गई। मां जयंती की हालत नाजुक बनी हुई है। इससे दो दिन पहले ही गुरुवार को शिवन्ना की पत्नी गणवी ने बेंगलुरु में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पत्नी गणवी के परिवार से परेशान होकर सूरज 1000 किमी दूर नागपुर चले आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूरज और गणवी की शादी 29 अक्टूबर को बड़े धूमधाम हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। जानकारी के मुताबिक हनीमून के दौरान ही दोनों में कुछ विवाद हो गया और पिछले सप्ताह वे बेंगलुरु वापस लौट आए। सूरज की पत्नी के घर वालों ने आरोप लगाया था कि गणवी को झगड़े के बाद सूरज श्रीलंका से वापस ले आए थे और फिर उनका परिवार भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था।

मंगलवार को गणवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। गुरुवार को पत्नी की मौत हो गई। गणवी के घऱ वालों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया था। इसके बदा ही शिवन्ना और उनकी मां जयंती नागपुर चले गएऔर बाद में होटल के कमरे में शिवन्ना काशव पाया गया। सूरज के भाई संजय शिवन्ना ने नागपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनकी मां अब भी अस्पताल में हैं और हालत गंभीर बनी हुई है।

शादी से पहले के रिलेशनशिप पर हुआ था विवाद पुलिस का कहना है कि सूरज बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा का रहने वाला था। उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता था। वहीं गणवी ने भी एमबीए कर रखा था। श्रीलंका में हनीमून के दौरान सूरज को गणवी के पहले के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। इसको लेकर ही दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पांच दिन में ही दोनों हनीमून से लौट आए।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानं तो हनीमून से लौटने के बाद परिवार ने दोनों के समझाने की कोशिश की थी। वहीं गणवी के परिवार का कहना है कि ससुराल में उन्हें ताने मारे जाते थे। वहीं लोकलाज के चलते सूरज तलाक को भी तैयार नहीं थे। इसके बाद गणवी को उनके माता पिता अपने घर ले गए। कुछ देर बाद ही गणवी ने पंखे से लटककर जान दे दी।