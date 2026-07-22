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पीएम आवास के सामने धरना देने की क्यों आई नौबत, राहुल गांधी ने बताई वजह; दो मांग भी उठाई

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान
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आखिर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने की नौबत क्यों आई? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर बयान जारी किया है। देर रात सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में राहुल गांधी ने इस कदम के पीछे की वजहों को बताया है।

आखिर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने की नौबत क्यों आई? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर बयान जारी किया है। देर रात सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में राहुल गांधी ने इस कदम के पीछे की वजहों को बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि जब वो लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वीडियो में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। करीब सवा दो मिनट के वीडियो में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज को गलत बताते हुए उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे हटाने की भी मांग उठाई है।

लोकसभा स्पीकर से मुलाकात में क्या हुआ

राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहाकि मंगलवार की सुबह मैं लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचा। मैंने उनसे कहाकि यह बहुत जरूरी है कि छात्रों के प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गईं, उस पर हमें संसद में बहस की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी ने बताया इसके बाद स्पीकर ने कहाकि उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि सरकार की इस मुद्दे पर बहस कराने की कोई मंशा नहीं है। राहुल गांधी के मुताबिक इसके बाद हमने तय किया हम प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर धरना दें। इस दौरान छात्रों के मुद्दों पर, जो देश का सबसे अहम मुद्दा है, जो उनके साथ किया गया है, उस तरफ देश का ध्यान आकर्षित करें।

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क्यों लीक हो रहे पेपर?

राहुल गांधी ने वीडियो में सवाल उठाया है कि आखिर क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रहा है। आखिर क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? आखिर अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में क्यों परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि यह सभी वैलिड सवाल हैं। यह सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहाकि छात्रों की मांगें हैं, जिसमें पहली मांग-धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा। दूसरी मांग यह है कि जिन्होंने छात्रों को मारा है, जिन्होंने उन्हें अपमानित किया है, उन पर ऐक्शन लिया जाए। इसके अलावा छात्रों पर जो भी केस हुए हैं, उन्हें हटाया जाए।

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नरेंद्र मोदी को एक सलाह

नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि पूरे विपक्ष का मानना है कि यह मुद्दा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बुधवार को लोकसभा में, राज्यसभा में बहस हो और हम अपनी बात रख सकें। राहुल गांधी ने आगे कहाकि बतौर नेता प्रतिपक्ष मैं मोदी जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। कल जो कुछ भी हुआ, उस पर आप जल्दी से जल्दी माफी मांगिए। इसके अलावा देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार शुरू कीजिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपना समर्थन करने वालों को धन्यवाद भी दिया।

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इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में राहुल गांधी को छात्रों के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहाकि सरकार इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने तमाशा बना दिया। उन्होंने कहाकि इस मुद्दे का बड़ी बेशर्मी के साथ राजनीतिकरण किया गया है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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