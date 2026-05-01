क्या होता है हाइपरसोनिक हथियार? चीन-पाक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा भारत, अंतरिक्ष से कंट्रोल
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी नियर स्पेस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर कार्य शुरू कर दिया है। इनमें एयरशिप, ग्लाइड व्हीकल्स, सर्विलांस बैलून, एआई सर्विलांस आदि शामिल हैं।
युद्ध में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर भारतीय सेनाएं भी कई साल आगे की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में वायुसेना के लिए नियर स्पेस (अंतरिक्ष के निकट) कमान बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। चीन ऐसी कमान पहले ही बना चुका है।
रक्षा मंत्रालय ने हाल में भारतीय सेनाओं के लिए विजन 2047 जारी किया है जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों के अलावा वायुसेना के लिए नियर स्पेस में विस्तार की योजना का भी उल्लेख है। नियर स्पेस में वायुसेना के लिए हाइपर सोनिक (ध्वनि की गति से पांच गुना तेज गति) हथियारों के इस्तेमाल का रास्ता खुल जाएगा। इससे उसकी निगरानी क्षमता, चेतावनी प्रणाली और मारक क्षमता में इजाफा होगा। इससे एआई नेविगेशन और सोलर पावर ड्रोन क्षमता भी हासिल हो जाएगी।
मौजूदा समय में वायुसेना के ऑपरेशन समुद्र तल से 20 किलोमीटर तक के वायुक्षेत्र में संचालित होते हैं। इससे ऊपर का क्षेत्र जो 20-100 किलोमीटर के दायरे में होता है, वह नियर स्पेस कहलाता है। मोटे तौर पर यह वायु क्षेत्र और अंतरिक्ष के बीच का हिस्सा है। वायुसेना की भावी योजना इस क्षेत्र में प्रवेश की है।
अभी तक सिर्फ चीन के इस क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना मिली है। नियर स्पेस चीनी सेना की थल, जल, नभ और राकेट फोर्स के बाद पांचवीं ब्रांच है जिसमें साइबर फोर्स भी शामिल है। इसके मद्देनजर भी भारत के लिए इस दिशा में बढ़ना जरूरी हो गया है। आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के खिलाफ युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
डीआरडीओ ने शुरू किया काम
सूत्रों के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी नियर स्पेस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर कार्य शुरू कर दिया है। इनमें एयरशिप, ग्लाइड व्हीकल्स, सर्विलांस बैलून, एआई सर्विलांस आदि शामिल हैं। नियर स्पेस में जहां हाइपर सोनिक हथियारों खासकर मिसाइलों, ड्रोन आदि के इस्तेमाल का रास्ता खुल जाएगा। वहीं इस क्षेत्र में उड़ान भरने वाले उपकरणों को अभी ट्रैक करने की तकनीक भी नहीं है। नियर स्पेस से किसी देश या क्षेत्र विशेष की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगरानी संभव है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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