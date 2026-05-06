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उनको हक है कि... तमिलनाडु में नतीजे आते ही पाला बदलने वाली कांग्रेस पर क्या बोली DMK

May 06, 2026 02:33 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नै
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डीएमके की नेता कनिमोझी से कांग्रेस के छिटकने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास वह करने का अधिकार है, जिसे वह सही समझते हैं। सुपर स्टार विजय की पार्टी टीवीके को राज्य में 108 सीटें मिली हैं और सत्ता हासिल करने का जादुई आंकड़ा 118 का है।

उनको हक है कि... तमिलनाडु में नतीजे आते ही पाला बदलने वाली कांग्रेस पर क्या बोली DMK

तमिलनाडु के चुनाव नतीजे आते ही कांग्रेस ने पाला बदल लिया है। इलेक्शन में डीएमके के साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस ने नतीजों के बाद फिल्म स्टार विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के नाम पर कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बारे में डीएमके की नेता कनिमोझी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास वह करने का अधिकार है, जिसे वह सही समझते हैं। सुपर स्टार विजय की पार्टी टीवीके को राज्य में 108 सीटें मिली हैं और सत्ता हासिल करने का जादुई आंकड़ा 118 का है।

विजय खुद दो सीटों से लड़े थे और वह त्रिची ईस्ट से इस्तीफा देंगे। ऐसे में यह नंबर 107 ही हो जाएगा। उनको सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत थी और AIADMK जैसी बड़ी पार्टी का समर्थन लेने की बजाय वह छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं ताकि फुल पावर बनी रहे। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत उन्होंने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों से संपर्क साधा है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा वीसीके, सीपीआई और सीपीएम भी 2-2 सीटें जीते हैं। इस तरह कुल 11 विधायकों का समर्थन और मिल जाएगा तो विजय की पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायक हो जाएंगे।

कनिमोझी ने कहा कि हमने कई चुनाव एक साथ मिलकर जीते हैं। इस बार साथ ही लड़े और चुनाव हार गए। मैं समझती हूं कि किसी भी दल के पास अधिकार है कि वह ऐसा कदम उठाए, जिसे वह सही समझता है। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना तय है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता एमके स्टालिन की स्पष्ट राय रही है कि गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चला जाए। हमारा अलायंस वैचारिक रहा है। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर टीवीके को समर्थन दिया है।

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congress letter to vijay

इस पर उन्होंने कहा कि यदि टीवीके एक नया सेकुलर दल बनकर उभर रहा है तो इसमें क्या गलत है। ऐसे दल यदि राजनीति में आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि टीवीके का गठन 2024 में ही हुआ था। ऐसे में दो साल के अंदर ही इस दल ने तमिलनाडु की सत्ता हासिल करके चौंका दिया है। इन नतीजों के बाद रील लाइफ के हीरो विजय अब राजनीतिक जगत के भी नायक बनकर उभरे हैं।

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Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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