देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है, PM मोदी की तारीफ में क्या बोले सूर्यकुमार यादव
एशिया कप विजेता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैदान कोई भी जीत भारत की ही होती है।
यादव ने कहा, 'अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पर। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। बहुत अच्छा लगा देखकर। जब सर ही आगे खड़े हैं सभी के तो खिलाड़ी तो खुलकर ही खेलेंगे।' उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी चीज यही है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम भारत वापस जाएंगे, तो अच्छा लगेगा और आगे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलेगा।'
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया , 'आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में। नतीजा समान है ...भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' दुबई में हुए रविवार को फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से रौंद दिया था।
कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के ‘आपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें पहली बार किसी टूर्नामेंट में आमने सामने थीं। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच तनाव देखा जा रहा था। खास बात है कि तीन बार हुए मैच में पाकिस्तान एक बार भी नहीं जीत सकी। वहीं, कप्तान यादव समेत पूरी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलने से भी इनकार कर दिया था।