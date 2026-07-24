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सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर तोड़ा अनशन, बोले- मेरा दिमाग अलग चलता है

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक ओर जहां कॉकरोच जनता पार्टी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। वहीं, 25 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अब अनशन खत्म कर दिया है। साथ ही मंत्री के इस्तीफे को लेकर खुलकर बात की है।

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई है। वहीं, इसी बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब भूख हड़ताल तोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार ने प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तत्काल कुछ नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ऐसा नहीं करने से सरकार का ही नुकसान हो रहा है।

शुक्रवार को वांगचुक की तरफ से 11 मिनट का एक वीडियो मैसेज शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने अपने अनशन तोड़ने की वजह से लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया है। खास बात है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी मेदान्ता अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता का अनशन खत्म कराया और सरकार का पक्ष बताया।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या हुई बात

वांगचुक ने कहा कि सरकार ने प्रधान के इस्तीफे पर कोई तत्काल भरोसा नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर इसके भी आंदोलन के जरिए काफी कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा, 'अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में खत्म हो जाऊं।' उन्होंने कहा, 'मगर मैं यह भी नहीं मानता कि हमने यह हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वह ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा। सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं।'

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उन्होंने कहा, 'बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका यह सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह बात नहीं थी। इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीकों से। ज्यादा जरूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस ना लगे। आपको नहीं पता है।'

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सरकार ने मानी ये मांगें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही संसद में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा कराने का आश्वासन दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरणों से जुड़े आत्महत्या के पीड़ितों के परिजनों को उपयुक्त मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

वांगचुक ने कहा, 'केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख एपेक्स बॉडी के नेताओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद मैंने अपना अनशन समाप्त किया।' वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के बाद कहा कि विभिन्न शर्तों पर लंबी और गंभीर वार्ताओं के उपरांत तथा देश में संभावित हिंसा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

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जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार को ही सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों की एक मीटिंग होने जा रही है। संभावनाएं जताई जा रहीं हैं कि ये मुलाकात दोपहर 12 बजकर 30 मिनट के आसपास हो सकती है।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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