क्या जेल में महिलाओं की होती है पिटाई, सिया गोयल ने सोनम रघुवंशी से क्या सीखा
Siya Goyal: सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है। पुलिस को पता चला है कि दोनों ने राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां जुटाई थीं।
Siya Goyal: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड में आरोपी उसकी मंगेतर सिया गोयल ने राजा रघुवंशी के मर्डर पर काफी रिसर्च की थी। केतन की ही तरह राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को पता चला है कि सिया ने यह भी पता लगाया था कि जेल में महिला कैदियों की पिटाई होती है या नहीं। साथ ही यह भी जांचा कि महिला कैदियों के अधिकार क्या होते हैं।
राजा और केतन दोनों को ही ऊंचाई से चट्टान से नीचे फेंक दिया गया था। इस काम को करने वाले उनकी पत्नी और मंगेतर थे। साथ ही मददगारों में उनके आशिक भी साथ थे। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि सिया और चेतन चौधरी ने सोनम रघुवंशी के प्लान से काफी कुछ सीखा था। हालांकि, इन दोनों मामलों में एक बाद अलग भी नजर आती है।
क्या सीखा
पुलिस के पास यह मानने की वजह है कि सिया गोयल ने सोनम की गलतियों से सीखा और बेहतर प्लान बनाने की कोशिश की थी। एनडीटीवी से बातचीत में पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन को केतन की हत्या का कोई दुख नहीं है। साथ ही दोनों ने कोई पछतावा भी नहीं दिखाया। अधिकारी ने कहा, 'जेल में समय बहुत कठोर अपराधियों को भी तोड़ देता है। अब जब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं, तो शायद उन्हें गलती का एहसास होगा।'
तो बच जाते सिया और चेतन
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि अगर लगातार पूछताछ नहीं होती, तो दोनों ही प्लान में सफल हो जाते। दरअसल, एक ओर जहां केतन के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह दुर्घटना है। वहीं, पुलिस को भी शक था कि जहां से केतन गिरा है, वो स्पॉट लोहागढ़ किले के कई और जगहों जितना खतरनाक नहीं है।
क्या अलग था
खास बात है कि राजा रघुवंशी मामले में पहले हत्या की गई थी और बाद में शव को नीचे फेंका गया था। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दिया था। उनका प्लान ही था कि अगर सिया अकेले धक्का देती, तो शायद वह केतन को अकेले नहीं गिरा पाती। पुलिस को सिया से मिले फोन से पता चला है कि वह राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटा रही थी। माना जा रहा है कि गोयल के घर से मिले दूसरे फोन से और सबूत मिल सकते हैं। फिलहाल, उसे जांच के लिए भेजा गया है।
16 जुलाई तक हिरासत में
पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सहेली को पहले ही बता दिया था
सिया गोयल का अपनी एक सहेली को 'स्नैपचैट' पर कथित तौर पर भेजा गया एक संदेश जांच के दौरान सामने आया है, जिसमें उसने लिखा था कि उसकी केतन से शादी नहीं होने वाली। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह संदेश कथित तौर पर मई में भेजा गया था, जो केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है।
कथित स्नैपचैट संदेश में, सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में प्रस्तावित शादी के लिए टिकट बुक कराने के वास्ते उसके आधार कार्ड की प्रति भेजने को कहा था, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि शादी नहीं होने वाली है। संदेश में लिखा था, 'शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के दोनों ओर की फोटो भेज देना। वैसे भी शादी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भेज देना।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें