क्या जेल में महिलाओं की होती है पिटाई, सिया गोयल ने सोनम रघुवंशी से क्या सीखा

Siya Goyal: सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है। पुलिस को पता चला है कि दोनों ने राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां जुटाई थीं।

Siya Goyal: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड में आरोपी उसकी मंगेतर सिया गोयल ने राजा रघुवंशी के मर्डर पर काफी रिसर्च की थी। केतन की ही तरह राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को पता चला है कि सिया ने यह भी पता लगाया था कि जेल में महिला कैदियों की पिटाई होती है या नहीं। साथ ही यह भी जांचा कि महिला कैदियों के अधिकार क्या होते हैं।

राजा और केतन दोनों को ही ऊंचाई से चट्टान से नीचे फेंक दिया गया था। इस काम को करने वाले उनकी पत्नी और मंगेतर थे। साथ ही मददगारों में उनके आशिक भी साथ थे। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि सिया और चेतन चौधरी ने सोनम रघुवंशी के प्लान से काफी कुछ सीखा था। हालांकि, इन दोनों मामलों में एक बाद अलग भी नजर आती है।

क्या सीखा पुलिस के पास यह मानने की वजह है कि सिया गोयल ने सोनम की गलतियों से सीखा और बेहतर प्लान बनाने की कोशिश की थी। एनडीटीवी से बातचीत में पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन को केतन की हत्या का कोई दुख नहीं है। साथ ही दोनों ने कोई पछतावा भी नहीं दिखाया। अधिकारी ने कहा, 'जेल में समय बहुत कठोर अपराधियों को भी तोड़ देता है। अब जब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं, तो शायद उन्हें गलती का एहसास होगा।'

तो बच जाते सिया और चेतन रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि अगर लगातार पूछताछ नहीं होती, तो दोनों ही प्लान में सफल हो जाते। दरअसल, एक ओर जहां केतन के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह दुर्घटना है। वहीं, पुलिस को भी शक था कि जहां से केतन गिरा है, वो स्पॉट लोहागढ़ किले के कई और जगहों जितना खतरनाक नहीं है।

क्या अलग था खास बात है कि राजा रघुवंशी मामले में पहले हत्या की गई थी और बाद में शव को नीचे फेंका गया था। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दिया था। उनका प्लान ही था कि अगर सिया अकेले धक्का देती, तो शायद वह केतन को अकेले नहीं गिरा पाती। पुलिस को सिया से मिले फोन से पता चला है कि वह राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटा रही थी। माना जा रहा है कि गोयल के घर से मिले दूसरे फोन से और सबूत मिल सकते हैं। फिलहाल, उसे जांच के लिए भेजा गया है।

16 जुलाई तक हिरासत में पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

सहेली को पहले ही बता दिया था सिया गोयल का अपनी एक सहेली को 'स्नैपचैट' पर कथित तौर पर भेजा गया एक संदेश जांच के दौरान सामने आया है, जिसमें उसने लिखा था कि उसकी केतन से शादी नहीं होने वाली। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह संदेश कथित तौर पर मई में भेजा गया था, जो केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है।