हमारे दोस्त देश की धरती से मुनीर ने..., पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धमकी पर क्या बोले शशि थरूर

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह ‘अफसोसजनक’ है कि ये टिप्पणी ‘एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से’ की गईं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह ‘आतंकवादी गुटों के साथ मिलीभगत’ करने वाली सेना की ‘ऐसी टिप्पणियों में गैरजिम्मेदारी’ पर ध्यान दें।

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। सोमवार को उन्होंने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर कहा कि भारत को उसके दोस्त मुल्क की धरती से धमकी दी गई। फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा था कि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

थरूर ने कहा, 'इस मुद्दे पर प्रश्न पूछा गया था और विदेश सचिव का जवाब था कि बिल्कुल हम कभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले सकेंगे। भारत कभी भी परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर जी ने एक देश जो हमारे अच्छे दोस्त वाले देश है, उस भूमि पर खड़े होकर ऐसा कहा यह तो अच्छा नहीं लगा।'

मुनीर ने क्या कहा था पीटीआई भाषा के अनुसार, मीडिया में आईं खबरों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हवाले से कहा गया, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे।' पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत ने पाकिस्तान जाने वाले जल प्रवाह को बाधित किया तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

