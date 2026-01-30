Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhat did Shashi Tharoor say about leaving the Congress party He made a big statement about Rahul Gandhi
कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात

कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात

संक्षेप:

कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। केरल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। पार्टी 2016 से राज्य में विपक्ष की भूमिका में है।

Jan 30, 2026 02:03 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ भी की। हाल ही में थरूर ने राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बंद कमरे में मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ ही रहने वाले हैं। कांग्रेस से खटपट के बीच उनके दल बदलने की अटकलें तेज हो गईं थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर कहा, 'मैंने 17 सालों से ऐसी कहानियां सुन रहा हूं। मैं शिष्टाचार और प्यार के साथ आगे बढ़ रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड वाले राजनेता हैं। वह ऐसे नेता हैं, जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं।'

'हम साथ हैं'

थरूर ने नाराजगी की खबरों के बीच गुरुवार को कहा कि सब कुछ ठीक है और सब एकसाथ हैं। थरूर ने इस मुलाकात को बहुत अच्छी, सार्थक और सकारात्मक करार दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद थरूर ने संवाददाताओं से कहा, 'अपनी पार्टी के दो नेताओं- नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) और कांग्रेस अध्यक्ष (खरगे)- के साथ बात की। हमारी बातचीत बहुत अच्छी, सार्थक, सकारात्मक रही। सब ठीक है और हम सब एक साथ हैं।' केरल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। पार्टी 2016 से राज्य में विपक्ष की भूमिका में है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुश हैं और अब चुनाव प्रचार करेंगे तो उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहां प्रचार नहीं किया है?'

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर तिरुवनंपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा, 'नहीं, उस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले से ही मैं सांसद हूं और मेरे ऊपर तिरुवनंतपुरम के अपने मतदाताओं का विश्वास है तथा मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है।'

बाद में थरूर ने एक्स पर राहुल गांधी और खरगे के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा, 'आज कई विषयों पर गर्मजोशी से चर्चा हुई और सार्थक चर्चा के लिए खरगे जी तथा राहुल गांधी जी का धन्यवाद। भारत के लोगों की सेवा के लिए हम सब एकसाथ हैं।' थरूर पिछले कुछ समय से नाराज थे और इसके चलते बीते 23 जनवरी को केरल से संबंधित बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
