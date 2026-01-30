कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात

संक्षेप: कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। केरल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। पार्टी 2016 से राज्य में विपक्ष की भूमिका में है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ भी की। हाल ही में थरूर ने राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बंद कमरे में मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ ही रहने वाले हैं। कांग्रेस से खटपट के बीच उनके दल बदलने की अटकलें तेज हो गईं थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर कहा, 'मैंने 17 सालों से ऐसी कहानियां सुन रहा हूं। मैं शिष्टाचार और प्यार के साथ आगे बढ़ रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड वाले राजनेता हैं। वह ऐसे नेता हैं, जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं।'

'हम साथ हैं' थरूर ने नाराजगी की खबरों के बीच गुरुवार को कहा कि सब कुछ ठीक है और सब एकसाथ हैं। थरूर ने इस मुलाकात को बहुत अच्छी, सार्थक और सकारात्मक करार दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद थरूर ने संवाददाताओं से कहा, 'अपनी पार्टी के दो नेताओं- नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) और कांग्रेस अध्यक्ष (खरगे)- के साथ बात की। हमारी बातचीत बहुत अच्छी, सार्थक, सकारात्मक रही। सब ठीक है और हम सब एक साथ हैं।' केरल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। पार्टी 2016 से राज्य में विपक्ष की भूमिका में है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुश हैं और अब चुनाव प्रचार करेंगे तो उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहां प्रचार नहीं किया है?'

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर तिरुवनंपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा, 'नहीं, उस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले से ही मैं सांसद हूं और मेरे ऊपर तिरुवनंतपुरम के अपने मतदाताओं का विश्वास है तथा मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है।'