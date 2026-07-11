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शरद पवार को लेकर संजय राउत ने क्या कहा? भड़क गईं सुप्रिया सुले, उद्धव को ही लपेट लीं

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
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शरद पवार की विश्वसनीयता पर गुरुवार को तीखे सवाल उठाने वाले शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को अपने बयानों को काफी हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया।

शरद पवार को लेकर संजय राउत ने क्या कहा? भड़क गईं सुप्रिया सुले, उद्धव को ही लपेट लीं

महाराष्ट्र की राजनीति में महा विकास अघाड़ी (MVA) के भीतर छिड़ा आंतरिक विवाद अब सामने खुलकर आने लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। दरअसल शिवसेना (यूबीटी) ने शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के कार्यालय में एनसीपी (एसपी) की बैठक आयोजित करने को लेकर उनकी साख को लेकर सवाल उठाए थे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी में विभाजन के ठीक बाद अजीत पवार से की गई मुलाकात की याद दिलाई। सुप्रिया सुले ने संवाददाताओं से कहा, "मेरे पिता शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच यह केवल एक संक्षिप्त शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिंदे उपमुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से मिलना सामान्य बात है। मैंने संजय राउत से बात की है, यह केवल एक गलतफहमी थी।"

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सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे की अजीत पवार के साथ हुई उस पुरानी बैठक का हवाला देते हुए कहा, "जब अजीत दादा ने हमारा साथ छोड़ा और एनडीए (NDA) में शामिल हुए तो उद्धव जी विभाजन के ठीक 17वें दिन दादा से मिले थे। हमने उसे उद्धव जी की उपमुख्यमंत्री के साथ एक मुलाकात के रूप में लिया था, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर आसीन थे। हमारे मन में यह साफ था कि उद्धव जी ने महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दादा से मुलाकात की थी और हमने तब कुछ नहीं कहा था। एक मजबूत लोकतंत्र में संवाद हमेशा होना चाहिए।"

संजय राउत के तेवर पड़े नरम

शरद पवार की विश्वसनीयता पर गुरुवार को तीखे सवाल उठाने वाले शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को अपने बयानों को काफी हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया। संजय राउत ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा, "हम कल परेशान थे, लेकिन आज हम परेशान नहीं हैं। पवार साहब हमारे सर्वोच्च नेता हैं और महा विकास अघाड़ी के मार्गदर्शक हैं। कल हमने केवल अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं।"

नरम रुख अपनाने के बावजूद संजय राउत ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि एमवीए के घटक दलों को उन लोगों के साथ मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा है।

पृथ्वीराज चव्हाण के दावे को सुले ने किया खारिज

पार्टी के भीतर किसी भी तरह की टूट की खबरों को खारिज करते हुए सुप्रिया सुले ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उस दावे को भी सिरे से नकार दिया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि राकांपा-एसपी के 5 से 6 लोकसभा सांसद पाला बदल सकते हैं। सुले ने स्पष्ट किया कि राकांपा-एसपी का कोई भी सांसद किसी अन्य दल में शामिल नहीं हो रहा है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है।

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लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Sharad Pawar
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