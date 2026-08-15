भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सीमा खींचने वाले ब्रिटिश वकील सीरिल रेडक्लिफ को केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया था। वह 8 जुलाई 1947 को पहली बार भारत आए और कुछ ही समय में अपना काम पूरा करके वापस इंग्लैण्ड लौट गए।

भारत और पाकिस्तान 15 और 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भले ही यह दोनों तारीखें दोनों देशों के लिए एक खुशी लेकर आती हैं। लेकिन बंगाल और पंजाब में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह तारीख एक ऐसी वीभत्स घटना की बरसी बन जाती हैं, जिसने इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और जन सांख्यिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में उस वक्त लाखों लोगों की जान गई थी। लाखों औरतों की आबरू को लूट लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का दोष अंग्रेज वकील सिरिल रेडक्लिफ को दिया जाता है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा बनाई थी।

पराधीन भारत, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। उसके बंटवारे को एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दिया गया, जिसने कभी भारत देखा भी नहीं था। इस काम के लि चुने गए सिरिल रेडक्लिफ पहली बार 8 जुलाई 1947 को भारत आए थे। इसके बाद केवल कुछ हफ्तों के काम में उन्होंने 12 अगस्त 1947 को भारतीय उप महाद्वीप का बंटवारा फाइनल करके अपनी रिपोर्ट वायसराय माउंटबेटन को सौंप दी। आलम यह था कि इसके लिए कोई सर्वे टीम भी नहीं बनाई गई। केवल पुराने जनसंख्या आंकड़ों, एक नक्शे और सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उन लाखों लोगों के भविष्य का फैसला कर दिया गया।

बड़े शहरों को संख्या के आधार पर बांट दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में उस वक्त शहरों को लेकर बड़ी लड़ाई थी। जिन्ना चाहते थे कि हिंदू बहुल कोलकाता और लाहौर दोनों ही पाकिस्तान में आ जाएं। पत्रकार और यूके में भारत के पूर्व हाई कमीश्नर कुलदीप नायर ने अपनी किताब "स्कूप! इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट" में रेडक्लिफ के साथ हुए अपने इंटरव्यू का जिक्र किया। रेडक्लिफ का कहना था कि उन्होंने लाहौर को लगभग भारत में ही शामिल कर लिया था। लेकिन फिर बाद में उन्हें याद आया कि पश्चिमी पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया।

रेडक्लिफ द्वारा लाहौर की डेमोग्राफी को जानने के बाद भी इस तरह का फैसला लेना यह दिखाता है कि इस काम में कितनी लापरवाही बरती गई है। उस समय पर लाहौर में हिंदू और सिखों की संख्या बहुतायत में थी। वहां के लोगों को आजादी के समय तक यह लगता रहा कि लाहौर भारत में ही शामिल होगा।

लाहौर में हिंदुओं और सिखों की संख्या ज्यादा थी- बकौल नायर, रेडक्लिफ को इस बात की जानकारी थी कि लाहौर में हिंदू और सिख संपत्ति और संख्या के मामले में काफी आगे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस शहर को पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि, इस एक फैसले ने हिंदू और सिख समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया क्योंकि उनमें से कई लोग अपनी पूरी जिंदगी का सामान समेटकर भारत चले गए। उनमें से कुछ तो भारत पहुँच भी नहीं पाए क्योंकि बाद में हुई भयानक हिंसा में उनकी जान चली गई।

बंटवारे में हुई हिंसा के बाद रेडक्लिफ को हुआ पछतावा? नायर ने अपनी किताब में लिखा कि इस के बाद उन्होंने रेडक्लिफ से इस बारे में पूछा कि जब इतने लोगों की जान चली गई, तब उन्हें इस लाइन को खींचने का अफसोस हुआ? इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रिटिश वकील ने माना इसमें सुधार किया जा सकता था। उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस काम के लिए मुझे इतना कम समय दिया गया था कि मैं इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। हां, अगर मेरे पास 2 से 3 साल होते, तो फिर में शायद अपने काम को सुधार सकता था।"

दोष राजनीति को दें- रेडक्लिफ- रेडक्लिफ ने आगे कहा, "अगर कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, तो इसकी वजह उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में खोजी जानी चाहिए जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।" बता दें, इस भीषण नरसंहार और बंटवारे के लिए जल्दबाजी करने के लिए रेडक्लिफ की हमेशा आलोचना होती रही है। हालांकि, उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बंटवारे को लेकर किसी पछतावे का जिक्र नहीं किया।

ब्रिटिश लेखकों ने भी की रेडक्लिफ की आलोचना रेडक्लिफ की आलोचना भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी जमकर की गई। ब्रिटिश-अमेरिकी कवि ऑडेन की ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर 'पार्टीशन' (बंटवारा) नामक कविता लिखा है। यह कविता 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे पर कटाक्ष करती है और रैडक्लिफ पर केंद्रित है। इसमें कहा गया, ""उनके पास जो नक्शे थे, वे पुराने हो चुके थे। जनगणना के आंकड़े लगभग निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन उन्हें जांचने या विवादित इलाकों का निरीक्षण करने का समय नहीं था। मौसम बहुत गर्म था और पेचिश की बीमारी के कारण उन्हें (रेडक्लिफ को) बार-बार भागना पड़ता था,लेकिन सात हफ्तों में यह काम पूरा हो गया, सीमाएं तय हो गईं, एक महाद्वीप अच्छे या बुरे के लिए बंट गया।"

इस कविता में आगे लिखा गया, "अगले दिन वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे जल्दी ही। इस मामले को भुला सकते थे, जैसा कि एक अच्छे वकील को करना चाहिए। फिर वे वापस नहीं लौटे, उन्हें डर था। जैसा कि उन्होंने अपने क्लब में बताया कि कहीं उन्हें डर था कि कहीं गोली न मार दी जाए।"