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संसद में तृणमूल कांग्रेस का नाम देख क्यों भड़क गईं महुआ मोइत्रा, किसे कहा बेशर्म गद्दार?

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से दोबारा मुलाकात की और NCPI में शामिल होने वाले पार्टी के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की।

संसद में तृणमूल कांग्रेस का नाम देख क्यों भड़क गईं महुआ मोइत्रा, किसे कहा बेशर्म गद्दार?
महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस सांसद। फोटो- पीटीआई

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस के लिए संसद का यह मॉनसून सत्र कुछ अलग रंग लेकर आया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी है। ममता के 20 बागी सांसद एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्पीकर ओम बिरला के समक्ष इस विलय की मंजूरी की प्रक्रिया अटकी हुई है। हालांकि, ये सभी मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक हुई तो वहां भी मौजूद रहे। इस सबके बीच ममता की करीबी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी गुट फिर फिर एकबार निशाना साधा है।

आपको बता दें कि कागजों पर NCPI में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों को अभी भी तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि ही माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पीकर ने NCPI में विलय की उनकी अपील पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। लोकसभा में बोलते समय इन बागी सांसदों की पहचान अभी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के तौर पर ही होती है।

संसद टीवी पर क्या चल रहा था?

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी मुद्दे पर NCPI में शामिल होने वाले सांसदों पर तीखा तंज कसा है। मंगलवार को सांसद शर्मिला सरकार लोकसभा को संबोधित कर रही थीं। वह उन सांसदों में शामिल हैं जो NCPI में शामिल हुई हैं। जब वह बोल रही थीं तो संसद टीवी पर उनकी पहचान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के तौर पर दिखाई गई।

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सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कृष्णानगर की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, "इतनी बेशर्म गद्दारी के बाद भी दल-बदलू अपनी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाली पहचान नहीं छोड़ पाए हैं। जब तक किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ आपके बहुचर्चित विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कम से कम खुद को BJP की 'B-टीम' के तौर पर तो पहचानिए।"

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गौरतलब है कि कल पहली बार NCPI सांसदों को NDA की बैठक का न्योता मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ अलग से बातचीत की। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से दोबारा मुलाकात की और NCPI में शामिल होने वाले पार्टी के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अभिषेक ने पहले भी स्पीकर से इन 20 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अपील की थी, हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक उस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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