हम तो उनका हालचाल पूछने गए थे, सोनम वांगचुक के अनशन पर क्या बोले जेपी नड्डा?

जेपी नड्डा ने कहा, आज सोनम वांगचुक ने मुझे एक ओपन लेटर लिखा है। इस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा और जवाब देकर के बातचीत आगे बढ़े इस पर हम काम करेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने बुधवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर पलटवार किया। हालांकि, उम्मीद यह जताई जा रही थी कि सरकार शायद सोनम वांगचुक की मांगों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। क्योंकि कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह आज ही अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, अगर सरकार छात्रों को लेकर उनकी दो अहम शर्तों को लेकर अश्वासन दे।

जेपी नड्डा ने अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सोनम वांगचुक का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे उनका हालचाल पूछने अस्पताल गए थे।

नड्डा ने जवाब देते हुए कहा, "हम तो उनका हालचाल पूछने गए, क्योंकि उनकी शिफ्टिंग सफदरजंग से किसी दूसरे प्राइवेट अस्पताल में हुई। वे ICU में थे तो वहां उनसे हमने अपील की कि वे अपना अनशन तोड़ें और मुख्यधारा में शामिल होकर छात्रों का मार्ग दर्शन करें। बाकी सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज उन्होंने मुझे एक ओपन लेटर लिखा है। इस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा और जवाब देकर के बातचीत आगे बढ़े इस पर हम काम करेंगे।"

'मैं आज तोड़ दूंगा अपना अनशन, अगर...' इससे कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक ने अस्पताल से एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था। X पर एक वीडियो में वांगचुक ने बताया कि 25 दिनों के उपवास में उनका 11 किलोग्राम वजन कम हो गया है। उन्होंने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च में पुलिस कार्रवाई के बावजूद शांति बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों की भी सराहना की।

अपनी मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने 65 सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र के जरिए मुझसे भूख हड़ताल खत्म करने और राष्ट्र सेवा में लौटने की अपील की है। मैं भी ऐसा करना चाहता हूं; मेरा काम भी मेरे लिए जरूरी है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बच्चों के खिलाफ बल प्रयोग न करें। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि उनके खिलाफ कोई आरोप या FIR दर्ज न की जाए, जिसके माध्यम से उन्हें पुलिस या जेल की धमकी दी जा सके। यदि मुझे जल्द ही यह आश्वासन मिल जाता है, तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आज ही अपना उपवास तोड़ सकता हूं। लेकिन यदि मुझे ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है, तो दुर्भाग्यवश मुझे अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी होगी।"

आज ही सोनम वांगचुक ने एक लिखित बयान में केंद्र सरकार से यह आश्वासन मांगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने के लिए यह शर्त रखी।

विपक्षी सांसदों को रोकने पर भड़कीं सोनम की पत्नी इस बीच, उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया, जब विपक्षी सांसदों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मिलने से रोक दिया गया।

मीडिया से बात करते हुए अंगमो ने कहा कि सांसद वांगचुक को हड़ताल खत्म करने के लिए एक हस्ताक्षर वाले पत्र लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल के बाहर ही रोक दिया।