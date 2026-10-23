भारत पर लगाया था टैरिफ, अब खुद खरीद रहे रूसी तेल; ट्रंप की पलटी पर क्या बोले जयशंकर?

विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी तेल खरीद पर अमेरिका के यूटर्न को लेकर कहा कि उन्होंने अपने नागरिकों के हितों को ऊपर रखा है। यह दिखाता है कि नागरिकों के हितों की रक्षा करना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया प्रतिबंधों के साथ ज्यादा नहीं चल सकती।

अमेरिका ने रूसी तेल पर दो हफ्ते पहले ऐसी पलटी मारी कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। कभी भारत और चीन को 100 फीसदी टैरिफ की धमकी देने वाला अमेरिका अब रूस से तेल खरीदने की जुगत में है। रूसी तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की इस पलटी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह जरूरी भी है क्योंकि ज्यादा प्रतिबंधों वाली दुनिया लंबे समय तक नहीं चल सकती। गौरतलब है ट्रंप के इस फैसले से उनके यूरोपीय सहयोगी नाराज हैं।

एनडीटीवी वर्ल्ड फोरम में बात करते हुए विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए इस फैसले को सराहा। उन्होंने कहा, "अमेरिका नहीं चाहता कि उसके नागरिकों को कोई भी परेशानी हो। इससे यह भी पता चलता है कि अपने हितों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे रुख की पुष्टि करता है।" गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत लगातार रूसी तेल खरीद को लेकर अपना रुख स्पष्ट किए हुए है। भारत सरकार लगातार मॉस्को से तेल खरीद को जारी रखकर यूरोप और अमेरिका को यह संदेश देती रही है कि भारत अपने नागरिकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। व्यापारिक हिसाब से जहां बेहतर डील मिलेगी। वहीं से तेल खरीदा जाएगा।

दुनिया बदल रही है, हमें सही निर्णय लेने की जरूरत- जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि दुनिया की वास्तविकता यह है कि यह बदल रही है। “इसकी तुलना पुराने दिनों से नहीं की जा सकती। इसीलिए हर कोई सतर्क है। अब हर कोई कई विकल्पों पर काम कर रहा है। कोई भी सिर्फ एक विकल्प पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पांच साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि युद्ध इतना लंबा चल सकता है। ऊर्जा से लेकर वित्त तक हर चीज में अनिश्चितता है। यह एक बंधक जैसी स्थिति है। इसलिए, ऐसे समय में हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है।"

यूरोप और अमेरिका लंबे समय से भारत के इस फैसले को लेकर नई दिल्ली की आलोचना करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली अपने फैसले पर अडिग रही। हद तो तब हो गई, जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीद के चलते भारत के ऊपर 25 फीसदी ज्यादा टैरिफ ठोक दिया। लेकिन इसके बाद भी भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने जारी रखा। वर्तमान में होर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, जबकि एक बड़ा सप्लायर बना हुआ है। भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आकर जामनगर जाकर डील करने की कोशिश कर रहे हैं।

रूसी तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्तूबर को उस वक्त सभी को चौंका दिया, जब उन्होंने ऐलान किया कि वह रूस से डीजल खरीदने की डील कर चुके हैं। इसमें पुतिन ने अमेरिका के अलावा वैश्विक बाजार में भी हर दिन बड़ी मात्रा में डीजल सप्लाई करने पर सहमति जताई है। पिछले दो सालों से रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे यूरोपीय देशों के लिए यह एक बड़ा झटका था। क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में टैरिफ लगाकर वह अपनी अर्थव्यवस्था को साइड कर रहे थे। लेकिन ट्रंप को जैसे ही जरूरत दिखाई दी वह पलटी मारकर पुतिन से ही तेल खरीदना शुरू कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया। उन्होंने कहा, "मैंने अमेरिका के नागरिकों के लिए यह फैसला लिया है। हमेशा... अमेरिका प्रथम"

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पड़ी रूसी तेल की जरूरत? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने रूस के साथ पहले डील करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें सफलतना नहीं मिली, तो उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत और चीन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि वह रूस से तेल न खरीदें। ट्रंप के कई सलाहकारों ने उस दौर में भारत के ऊपर जबरदस्त हमले भी बोले। लेकिन ईरान युद्ध के बाद स्थिति बदल गई है। ट्रंप ने वेनेजुएला की तरफ ही ईरान में भी कुछ घंटे या हफ्ते में युद्ध खत्म करने का प्लान बनाया था। लेकिन स्थिति बिगड़ गई। दूसरी तरफ होर्मुज के बंद होने की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आ गया।