Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsWhat did Humayun Kabir say about the recitation of the Bhagavad Gita and Sanatana Dharm
सनातन धर्म में…; हुमायूं कबीर ने गीता पाठ को लेकर क्या कहा, कर दिया नया ऐलान

सनातन धर्म में…; हुमायूं कबीर ने गीता पाठ को लेकर क्या कहा, कर दिया नया ऐलान

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों के साधुओं और साध्वियों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने रविवार दोपहर कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता पाठ में हिस्सा लिया था। यह आयोजन बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के एक दिन बाद हुआ था।

Dec 11, 2025 12:04 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर कुरान पाठ के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। रविवार को कोलकाता में बड़े स्तर पर गीता पाठ का आयोजन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 22 दिसंबर को नए राजनीतिक दल की घोषणा की भी तैयारी की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को एएनआई से बातचीत में कबीर से कोलकाता में हुए गीता पाठ को लेकर सवाल किया गया था। इसपर उन्होंने कहा, 'सनातन धर्म के लोगों ने गीता पाठ किया। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनमें मेरी बहुत श्रद्धा है।' उन्होंने कहा, '...मैं 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ कराऊंगा। इसमें बंगाल के 90 हजार और पूरे भारत से अलग-अलग राज्यों से 10 हजार, एक लाख लोगों को कुरान पाठ कराऊंगा।'

उन्होंने कहा, 'उसके 2 दिन के बाद बाबरी मस्जिद का काम धूमधाम से शुरू करेंगे।' उन्होंने बताया कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनाया जाना है, वहीं पंडाल और शामियाना लगाकर पाठ करेंगे।

कबीर ने रविवार को कहा था कि वह फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ (कुरान का पाठ करना) का आयोजन करेंगे। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा था, 'मैं फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ का आयोजन करूंगा।'

गीता पाठ

पीटीआई भाषा के अनुसार, पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों के साधुओं और साध्वियों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने रविवार दोपहर कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता पाठ में हिस्सा लिया था। आयोजकों के हवाले से बताया गया कि लगभग एक लाख लोग धर्मग्रंथ के प्रथम, नौवें और अठारहवें अध्याय के सामूहिक पाठ में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी और विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित वरिष्ठ भाजपा नेता आयोजन में मौजूद थे। कार्तिक महाराज के नाम से जाने जाने वाले स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज तथा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रमुख धार्मिक नेताओं के साथ-साथ कई मठों के साधु भी इसमें शामिल हुए।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।