मैं गवर्नर का पद..., रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई

संक्षेप:

भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने प्रपहले दिन लगभग दो घंटे तक 17 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने एक नया प्रक्रियात्मक मानदंड स्थापित किया। उन्होंने कहा कि तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामलों का उल्लेख लिखित रूप में किया जाना चाहिए।

Wed, 26 Nov 2025 06:47 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
करीब 6 महीनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद अब जस्टिस बीआर गवई रिटायर हो गए हैं। वहीं, नए CJI सूर्य कांत पद संभाल चुके हैं। इस मौके पर जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में जज की यात्रा पर खुलकर बात की। साथ ही रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक में आने की अटकलों पर भी जवाब दिया। शीर्ष न्यायालय के जज रहते हुए जस्टिस गवई 330 से ज्यादा फैसलों में शामिल रह चुके हैं।

जस्टिस गवई रिटायरमेंट के बाद इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान सवाल किया गया, 'आपने कहा था कि आप रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं लेंगे। क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि आप राजनीति में आ सकते हैं?' इसपर उन्होंने कहा, 'फिलहाल, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं बस अभी शांति में हूं। मैंने अभी कुछ नहीं करने का फैसला किया है और यहीं मानता हूं कि आपको आज के हिसाब से जीना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'जहां तक मुझे लगता है, मैं किसी भी ट्रिब्युनल के प्रमुख का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड पद स्वीकार नहीं करूंगा। इस बारे में मैं बहुत साफ हूं।'

नए CJI

भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक नया प्रक्रियात्मक मानदंड स्थापित किया। उन्होंने कहा कि तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामलों का उल्लेख लिखित रूप में किया जाना चाहिए, और मृत्युदंड और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मामलों में असाधारण परिस्थितियों में मौखिक अनुरोधों पर विचार किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने प्रपहले दिन लगभग दो घंटे तक 17 मामलों की सुनवाई की।

इससे पहले, पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शीर्ष अदालत में मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख की प्रथा को रोक दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना के बाद इस पद पर आए जस्टिस गवई ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। आमतौर पर वकील प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मामलों को मौखिक रूप से उल्लेख करते हैं, ताकि उन्हें तत्काल सूचीबद्ध किया जा सके।

