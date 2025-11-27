उन्हें कुर्सी की कीमत पता नहीं है..., कर्नाटक कांग्रेस में तनातनी के बीच बोले डिप्टी सीएम शिवकुमार

संक्षेप: Karnataka CM Latest News: वोक्कालिगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने बुधवार को कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार और समुदाय की भावना है कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए।

Karnataka CM: कर्नाटक कांग्रेस में जारी कलह के फिलहाल थमने के आसार नहीं हैं। पार्टी आलाकमान से संभावित आगामी मुलाकात के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कह दिया कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की बड़ी ताकत होती है। खास बात है कि इससे पहले वह सीक्रेट डील का भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उसपर खुलकर बात नहीं की थी। कहा जाता है कि कांग्रेस ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच ढाई साल सीएम बनने का समझौता किया था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शिवकुमार ने कहा, 'जज हो, राष्ट्रपति हो या मुझे मिलाकर कोई और भी हो। सभी को कथनी को करनी में बदलना होगा। शब्द की ताकत दुनिया की ताकत है। जो पीछे खड़े हैं, उन्हें कुर्सी की कीमत का पता नहीं है। कुर्सी का क्या मूल्य और महत्व है।' माना जा रहा है कि इसके जरिए शिवकुमार ने कथित तौर पर पार्टी आलाकमान पर ही निशाना साधा है।

रिपोर्ट में शिवकुमार गुट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 18 मई 2023 को पावर शेयरिंग डील पर मुहर लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि डील लंबी चर्चा के बाद हुई थी, जिसमें सिद्धारमैया, शिवकुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और डिप्टी सीएम के भाई सांसद डीके सुरेश शामिल रहे थे।

पहले शिवकुमार चाहते थे सीएम बनना? रिपोर्ट के अनुसार, शिवकुमार ने शुरुआत के ढाई साल सीएम बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन सिद्धारमैया ने वरिष्ठ होने का हवाला देकर इनकार कर दिया था। बाद में वह सीएम बने। अब सिद्धारमैया कैम्प का कहना है कि जब तक पार्टी आलाकमान कोई मजबूत कारण नहीं देता है, तब तक सिद्धारमैया पद से नहीं हटेंगे।

संत कर रहे शिवकुमार का समर्थन वोक्कालिगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने बुधवार को कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार और समुदाय की भावना है कि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आदिचुंचुनागिरी मठ के मठाधीश ने शिवकुमार की पार्टी के प्रति निष्ठा और लंबी सेवा का हवाला देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस आलाकमान उचित निर्णय लेगा।

शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और उसका ध्यान 2028 के विधानसभा तथा 2029 के लोकसभा चुनावों पर केंद्रित है। शिवकुमार मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच राहुल गांधी से मिले कथित संदेश पर खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं, हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वह आने वाले दिनों में पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली जा सकते हैं।

शिवकुमार का गुटबाजी से इनकार किसी भी भ्रम या गुटबाजी की बात को नकारते हुए शिवकुमार ने कहा, '...किसी को भी कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। पार्टी में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है-कांग्रेस। हमारे साथ 140 विधायक हैं।' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 'भ्रम फैलाने की कोशिश' करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'वे बेवजह टिप्पणियां कर रहे हैं। हम सभी 140 लोग एकजुट हैं। कोई हमें हिला नहीं सकता। मुझे किसी का प्रस्ताव नहीं चाहिए… मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूं।' राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत संदेश भेजे जाने की खबरों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'राहुल गांधी ने मुझसे क्या कहा है, यह मीडिया में चर्चा करने की बात नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।'