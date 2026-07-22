CJP ने किस बात के लिए मांगी माफी, गृह मंत्रालय ने बंगाल से दिल्ली बुलाई CRPF की 20 टुकड़ी
सोमवार को संसद मार्ग और कनॉट प्लेस क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं।
NEET\ परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है वहीं, सरकार भी इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो चुकी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तुरंत दिल्ली में तैनात करने का आदेश जारी किया है। दूसरी तरफ, सीजेपी ने एक पत्रकार के साथ हुई हिंसक झड़प के लिए माफी मांगी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि जंतर-मंतर पर सुबह से ही हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हो चुके हैं। CJP के प्रवक्ता न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग नहीं मानी तो देश भर से लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे।
वहीं दूसरी ओर सोमवार को संसद मार्ग और कनॉट प्लेस क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस इस मामले में एक बड़ी और आपराधिक साजिश के पहलू की भी जांच कर रही है।
रिपोर्टर से हिंसा पर CJP ने मांगी माफी
प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार के साथ हुई हिंसा की घटना पर CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने घटना की निंदा की और शांति की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "हम इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चाहे पुलिस की ओर से कितना भी उकसावा क्यों न हो, किसी को भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस घटना के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं और सभी से शांति व धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं।"
देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन
NEET मामले पर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध की आग फैल गई है। केरल, जम्मू-कश्मीर और असम सहित देश के कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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