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आंदोलन का मतलब यह नहीं कि लाठीचार्ज कर दो, जंतर-मंतर वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर याचिका पर सुनवाई की। साथ ही पुलिस पक्ष की भी बात सुनी। अब उन्होंने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की बात कही है।

Supreme Court
सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट में NEET प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से अपनाए गए अनुशासन की भी जरूरत होती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों के परिवार की तरफ से भी वकील पेश हुए और कहा कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। फिलहाल, सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

याचिका के जरिए जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई के बाद जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐक्शन की मांग की गई थी। एडवोकेट फौजिया शकील ने कहा, 'कल एके 47 और सी1 का भी इस्तेमाल किया गया है।' वहीं, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा, 'बिहार में भी छात्रों पर कई हमले हुए हैं...। पूरे भारत के लिए एक आदेश की जरूरत है।'

लाठीचार्ज पर सवाल उठाए

CJI ने कहा, 'शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की गारंटी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, तो पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता।'

उन्होंने कहा, 'एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। सही जगह होनी चाहिए और कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व वगैरह हों, तो उनसे निपटा जा सकता है। यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। प्रोटोकॉल में एकरूपता की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि लाठीचार्ज किया जाए। खुद से अपनाए गए अनुशासन की ज़रूरत है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है।'

पुलिसकर्मी भी कोर्ट पहुंचे

पुलिसकर्मियों की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने कहा कि उनकी बात पर भी गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई थी, उनके परिवार को वकीलों का कहना है कि उन्हें भी सुना जाना चाहिए।' वकील ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की भी लिंचिंग की गई थी।

इसपर जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा, 'हर एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य होता है, फिर चाहे वह कोई भी हों।' इधर, केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कोर्ट का सहयोग करेंगे। सीजेआई ने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।

संसद में भी गूंजा मुद्दा

कांग्रेस के कन्याकुमारी से सांसद विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस के कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है। स्थगन प्रस्ताव में श्री वसंत ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट तथा सादे कपड़ों में मौजूद कर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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