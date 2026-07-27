आंदोलन का मतलब यह नहीं कि लाठीचार्ज कर दो, जंतर-मंतर वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर याचिका पर सुनवाई की। साथ ही पुलिस पक्ष की भी बात सुनी। अब उन्होंने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट में NEET प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से अपनाए गए अनुशासन की भी जरूरत होती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों के परिवार की तरफ से भी वकील पेश हुए और कहा कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। फिलहाल, सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

याचिका के जरिए जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई के बाद जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐक्शन की मांग की गई थी। एडवोकेट फौजिया शकील ने कहा, 'कल एके 47 और सी1 का भी इस्तेमाल किया गया है।' वहीं, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा, 'बिहार में भी छात्रों पर कई हमले हुए हैं...। पूरे भारत के लिए एक आदेश की जरूरत है।'

लाठीचार्ज पर सवाल उठाए CJI ने कहा, 'शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की गारंटी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, तो पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता।'

उन्होंने कहा, 'एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। सही जगह होनी चाहिए और कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व वगैरह हों, तो उनसे निपटा जा सकता है। यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। प्रोटोकॉल में एकरूपता की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि लाठीचार्ज किया जाए। खुद से अपनाए गए अनुशासन की ज़रूरत है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है।'

पुलिसकर्मी भी कोर्ट पहुंचे पुलिसकर्मियों की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने कहा कि उनकी बात पर भी गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई थी, उनके परिवार को वकीलों का कहना है कि उन्हें भी सुना जाना चाहिए।' वकील ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की भी लिंचिंग की गई थी।

इसपर जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा, 'हर एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य होता है, फिर चाहे वह कोई भी हों।' इधर, केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कोर्ट का सहयोग करेंगे। सीजेआई ने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।