What did BJP MP Nishikant Dubey say while attacking Congress? उन्होंने संविधान की…; कांग्रेस पर बरसने के चक्कर में ये क्या बोल गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे?
Hindustan Hindi News
India News

उन्होंने संविधान की…; कांग्रेस पर बरसने के चक्कर में ये क्या बोल गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे?

मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर बोल रहे थे। विपक्ष पर बरसने के चक्कर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कुछ ऐसा बोल गए कि उनके बिगड़े बोल कैमरा में कैद हो गए।

Ratan Gupta एएनआई, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 04:13 PM
झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का विवादित बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद, गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष हमलावर थे। विपक्ष पर बरसने के चक्कर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कुछ ऐसा बोल गए कि उनके बिगड़े बोल कैमरा में कैद हो गए।

भाजपा सांसद बोले, उन्होंने पूरे संविधान की…

निशिकांत दुबे पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर बोल रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसते हुए ट्यूशन और ट्वीट की राजनीति करने का आरोप लगाया। अपनी बात रखते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के दौरान आपातकाल लागू करने और संविधान में किए गए संशोधन पर बोलना शुरू कर दिया। सांसद भाजपा और कांग्रेस के दौरान संविधान संशोधन करके किए गए बदलावों के अंतर को रख रहे थे। तभी बोले, उन्होंने (कांग्रेस) ने पूरे संविधान की मां-बहन एक कर दी है।

विपक्ष करता है ट्यूशन और ट्वीट की राजनीति

निशिकांत दुबे ने हमलावर होते हुए कहा- राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। अगर कोई प्रधानमंत्री, सांसद या मंत्री जेल में बंद हो जाए, तो क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इसके बाद उन्होंने एक-एक कर भाजपा के नेताओं के उदाहरण देने शुरू किए।

केजरीवाल जैसे लोग जेल से ही सीएम बने हुए

अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, क्या वह जेल नहीं गए? क्या उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं दिया? उन्होंने अदालत से बरी होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला। अमित शाह के बाद निशिकांत दुबे ने उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाड़ी का भी उदाहरण दिया। इसके बाद विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं अगर ऐसा विधेयक लाया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है?