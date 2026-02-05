क्या गलत किया दीपक कुमार ने, उत्तराखंड के कोटद्वार मामले पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

संक्षेप: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दीपक साहब आए। आकर उन्होंने कहा कि 20 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पर केस लगा दी। क्या गलत किया था उसने।

लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड को कोटद्वार मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि पुलिस दीपक से बात करने के लिए मीडिया को जाने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि गुनाह क्या है। मामला बीते सप्ताह दुकान के नाम को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें जिम संचालक दीपक कुमार और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी।

ओवैसी ने कहा, 'उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान हैं, दीपक कुमार नाम था उसका...। अब मीडिया वाले उसके घर जा रहे हैं, तो पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। क्यों भाई क्या हुआ। अरे क्यों नहीं मिल सकते। आखिर क्यों तुम उसके छिपाकर रखे। उसका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि वह 70 साल के वकील की दुकान पर गया। वहां बाबा ड्रेस लिखा हुआ था, तो बजरंग दल के लोग बोले नाम निकालो बाबा। अब यह बाबा नाम कहां से आया, फारसी का शब्द है।'

उन्होंने आगे कहा, 'दीपक साहब आए। आकर उन्होंने कहा कि 20 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पर केस लगा दी। क्या गलत किया था उसने। एक गरीब की मदद करना गुनाह है क्या। फिर उसकी जिम के सामने जाकर खड़े होकर गालियां उसको दीं।'

क्या था विवाद पीटीआई भाषा के मुताबिक, पिछले काफी समय से कोटद्वार में कपड़ों की एक दुकान के नाम 'बाबा' को लेकर बजरंग दल विरोध कर रहा है। दुकानदार मोहम्मद शोएब पर दुकान का नाम बदलने का दवाब डाला जा रहा है। दुकान के नाम से कोटद्वार के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर 'सिद्धबली बाबा' का भ्रम होने का आरोप लगाते हुए पिछले सप्ताह बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके बाहर प्रदर्शन किया था।

उस दौरान उनका दुकान मालिक और उसके जिम संचालक दोस्त दीपक कुमार से झड़प और मारपीट हुई। कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से जाने को मजबूर कर दिया।

इसके बाद एक बार फिर शनिवार को बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता 'बाबा' दुकान तथा जिम संचालक दीपक कुमार के जिम पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया । लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से संघर्ष टल गया था।